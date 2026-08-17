Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, informó que el Gobierno presentará al Congreso propuestas para reducir la informalidad laboral mediante un combo tributario-laboral que facilite la formalización de las empresas y los trabajadores, especialmente de los microempresarios.

Explicó que no se trata de una reforma laboral, sino de un conjunto de propuestas orientadas a enfrentar la informalidad laboral. “Vamos a presentar propuestas para bajar la informalidad laboral”, señaló en entrevista con el programa Cuarto Poder.

El titular del MEF precisó que la propuesta busca hacer más sencillo el proceso de formalización tanto para las compañías como para los empresarios y microempresarios. “Hacer un combo tributario-laboral para que sea más fácil ser formal en el Perú, tanto la compañía como el empresario, el microempresario”, agregó.

Cuba también subrayó que la propuesta no plantea reducir algún beneficio para los nuevos trabajadores que ingresen al mercado laboral. Asimismo, descartó que la medida plantee reducir las gratificaciones o la CTS.

“No, a ver, ni mitad de gratis, ni mitad de CTS. No, la actual ley Pyme laboral ya tiene la mitad de gratis y la mitad de CTS”, indicó.

Respecto a la posibilidad de aplicar estas medidas a los jóvenes, Cuba señaló que la propuesta parte de la situación actual y consideró que el problema se encuentra en los aportes que deben asumir los trabajadores de menores ingresos.

“Es a partir de eso hacia adelante. El error ha sido un aporte exagerado para sus pensiones y para su seguridad o para su salud a segmentos de bajos ingresos”, afirmó.