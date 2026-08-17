El titular del MEF precisó que la propuesta busca hacer más sencillo el proceso de formalización tanto para las compañías como para los empresarios y microempresarios. Foto: Hugo Pérez, GEC
El titular del MEF precisó que la propuesta busca hacer más sencillo el proceso de formalización tanto para las compañías como para los empresarios y microempresarios. Foto: Hugo Pérez, GEC
Por Redacción EC

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, informó que el Gobierno presentará al Congreso propuestas para reducir la informalidad laboral mediante un combo tributario-laboral que facilite la formalización de las empresas y los trabajadores, especialmente de los microempresarios.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.