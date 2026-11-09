Perú vendió bonos en dólar por última vez en junio de 2025, según datos recopilados por Bloomberg. Foto: EC.
Perú vendió bonos en dólar por última vez en junio de 2025, según datos recopilados por Bloomberg. Foto: EC.
Por Redacción EC

De acuerdo con Bloomberg, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busca recurrir a los mercados internacionales de bonos por primera vez en más de un año y ofrece a los inversionistas canjear parte de su deuda en circulación. Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities y Santander están administrando las operaciones.

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