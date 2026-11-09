De acuerdo con Bloomberg, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busca recurrir a los mercados internacionales de bonos por primera vez en más de un año y ofrece a los inversionistas canjear parte de su deuda en circulación. Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank Securities y Santander están administrando las operaciones.

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“El país sudamericano está vendiendo bonos sostenibles a 12 y 30 años, con una referencia inicial de precio de unos 160 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos para ambos tramos”, indicó el medio que citó a una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada.

Asimismo, el país lanzó una oferta de canje de deuda, que permite a los tenedores intercambiar bonos con vencimiento en 2027, 2030 y 2031 por nuevos títulos con vencimiento en 2038, según un documento presentado ante las autoridades.

La oferta vence a las 5:00 p.m. hora de Nueva York, el 17 de noviembre y la liquidación está prevista para el 20 de noviembre.

El gobierno peruano dijo a fines de octubre que buscaba elevar los límites del déficit fiscal para los próximos años, lo que daría a las autoridades más margen de gasto para proteger la economía frente a fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de los precios mundiales de los combustibles.

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Se planea hasta S/18.000 millones (US$5.260 millones) en gasto adicional para 2027, de los cuales S/13.000 millones se destinarían a infraestructura. Además, se contemplan S/2.500 millones para transferencias de efectivo a hogares vulnerables y S/500 millones para subsidios a los combustibles.

Cabe recordar que Perú vendió bonos en dólar por última vez en junio de 2025, según datos recopilados por Bloomberg.

La Resolución Ministerial N° 509-2026-EF/52 autoriza al Gobierno a contratar a Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Santander como asesores financieros y colocadores de operaciones. El monto final por colocación, la moneda, los plazos y las tasas se definirán tras el proceso de bookbuilding.