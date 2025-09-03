MEF alista ley para destinar excedentes de los altos precios de ‘commodities’ como oro y cobre al Fondo de Estabilización Fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prepara un proyecto de ley para que el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) reciba los excedentes generados por los altos precios de los ‘commodities‘ que exporta el Perú como el cobre y el oro. Esta propuesta, sin embargo, no forma parte del Proyecto de Presupuesto 2026, aclaró el titular del sector, Raúl Pérez Reyes.

La iniciativa busca aprovechar la coyuntura de precios elevados de los metales, impulsados por la demanda de sectores como la industria de autos eléctricos y la transición hacia energías más limpias.

“Planteamos esta iniciativa para que, desde el 2026 en adelante, se realicen aportes al Fondo de Estabilización Fiscal de forma tal que tengamos recursos para los momentos en los cuales estos precios puedan bajar”, explicó el ministro.

Pérez Reyes subrayó que el manejo de estos recursos debe ser prudente. “Creemos que hay que ser cautos y que estos excedentes sirvan para aumentar el fondo, de manera que, cuando el precio pueda caer, tengamos cómo suavizar el gasto público y evitar una reducción drástica en el mismo”, afirmó.

Este Diario ha pedido información a detalle sobre la propuesta al MEF.