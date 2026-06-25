Rodolfo Acuña, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó que los impactos más severos del Fenómeno El Niño se verán a partir de noviembre de este año. Agregó que el Gobierno ya está trabajando en la implementación de medidas de prevención.
Rodolfo Acuña, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó que los impactos más severos del Fenómeno El Niño se verán a partir de noviembre de este año. Agregó que el Gobierno ya está trabajando en la implementación de medidas de prevención.
“El impacto va a darse principalmente entre los meses de noviembre hasta el siguiente año, así que tenemos un tiempo muy corto para dejar encaminado a las tareas que vamos a realizar en función de los puntos críticos que tengan que atenderse. Y a partir de ahí dejarle ya una propuesta de desarrollo a la administración que venga para que continúe con la tarea”, sostuvo el ministro en conferencia de prensa.
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El titular del MEF además aseguró que el país cuenta con US$2.000 millones de fondos de contingencia destinados a desastres naturales, que permitirá financiar la atención de emergencias y ejecutar acciones preventivas por el Fenómeno El Niño.
Agregó que el Ejecutivo viene coordinando con distintos ministerios para identificar las necesidades presupuestales y definir las intervenciones que deberán ejecutarse en las zonas más vulnerables del país.
Acuña explicó que algunas actividades económicas enfrentarían un mayor impacto debido a las alteraciones climáticas que suele generar este evento. Entre los sectores más expuestos mencionó a la pesca, debido a cambios en la temperatura del mar y la disponibilidad de recursos hidrobiológicos.
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Por su parte, César Quispe, ministro de la Producción, mencionó que el Gobierno alista un apoyo financiero mediante créditos con amortizaciones diferidas al sector pesquero y un plan de “pesca de oportunidad” para la extracción de otras especies atraídas por la temperatura caliente del mar.
Otro sector que podría registrar importantes afectaciones por las lluvias intensas, inundaciones o cambios en los ciclos productivos en la agricultura.
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