El titular del MEF además aseguró que el país cuenta con US$2.000 millones de fondos de contingencia destinados a desastres naturales, que permitirá financiar la atención de emergencias y ejecutar acciones preventivas por el Fenómeno El Niño. (Foto: Senamhi)
El titular del MEF además aseguró que el país cuenta con US$2.000 millones de fondos de contingencia destinados a desastres naturales, que permitirá financiar la atención de emergencias y ejecutar acciones preventivas por el Fenómeno El Niño. (Foto: Senamhi)
Por Redacción EC

Rodolfo Acuña, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), indicó que los impactos más severos del Fenómeno El Niño se verán a partir de noviembre de este año. Agregó que el Gobierno ya está trabajando en la implementación de medidas de prevención.

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