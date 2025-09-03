MEF anuncia reordenamiento de recursos para garantizar “la continuidad de las obras”, ¿cómo se hará y qué obras priorizará?

Septiembre será un mes clave para los proyectos de infraestructura ejecutados por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y las municipalidades, ya que el Ejecutivo reordenará sus recursos con el fin de garantizar la continuidad de las obras.

“Buscamos continuar estas obras como ‘saldos de obras’ y reactivarlas. La idea es darle recursos a aquellas paralizadas por falta de los mismos. La estrategia es reordenar el gasto del Ejecutivo por segunda vez: lo hicimos en junio y lo haremos ahora en septiembre”, reveló el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, durante su presentación ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso.

El objetivo de este reordenamiento es destinar recursos que no podrá utilizar el Ejecutivo para asegurar la continuidad de proyectos a cargo de la ANIN. En este punto, el ministro aclaró que no serán los S/ 4.000 millones que la entidad requiere, sino alrededor de S/740 millones y S/ 800 millones para garantizar su ejecución este año. “No lo queremos hacer a través de un crédito suplementario, sino reorientando los recursos que ya tenemos”, precisó.

La falta de recursos de la ANIN genera una ralentización del sector construcción pues implica una retracción de la obra pública, uno de los principales indicadores para medir la producción en construcción. (Fuente: Andina)

En paralelo, se dará prioridad a los proyectos municipales que se encuentran paralizados. “Hemos visto que los municipios están pidiendo alrededor de S/ 12.000 millones para perfiles; por lo tanto, hemos pedido a los alcaldes que prioricen los recursos para culminar las obras y no dejar otras en camino”, señaló en declaraciones a la prensa.

Según el ministro, en el Perú existen 2.500 obras paralizadas, de las cuales el 25% se explica por falta de recursos. El resto permanece detenido debido a procesos arbitrales o a expedientes técnicos mal elaborados, lo que imposibilita su desarrollo.

¿Qué ocurre con la ANIN?

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima reveló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha transferido S/ 3.000 millones —parte de un presupuesto anual de S/ 6.000 millones— a la ANIN, lo que provocó la paralización de 18 obras de prevención frente al fenómeno El Niño.

Raúl Barrios, representante del gremio, mencionó que el MEF entregó la mitad del presupuesto anual —S/ 3.000 millones— en enero, pero el segundo desembolso, previsto para junio, no se concretó.

La falta de recursos ocasionó el despido de 6.000 obreros de construcción civil, ya que más de 60 empresas, entre grandes y pequeñas contratistas y subcontratistas, suspendieron proyectos de defensa contra el Fenómeno de El Niño en Chincha, Chiclayo, Piura y otras zonas del norte.

Obras de prevención ante Fenómeno de El Niño, entre las obras paralizadas de la ANIN por la falta de recursos financieros.

El problema también podría generar sobrecostos de entre S/ 90 millones y S/ 100 millones. “Hay riesgo de perder S/ 400 millones si el Fenómeno de El Niño destruye las estructuras inconclusas. Hay trabajos que estaban al 95% y faltaban apenas 10 días para entregarlos”, advirtió.

A inicios de agosto, el MEF respondió que el presupuesto aprobado para la ANIN en 2025 es de S/ 3.131 millones y que la demanda adicional solicitada por la entidad asciende a S/ 4.389 millones —un incremento de 140%—. En ese contexto, indicó que los S/ 3.000 millones mencionados por el gremio se encuentran en evaluación.

Avance de la adenda para gas natural en el sur

Al culminar su presentación, el ministro declaró a la prensa sobre varios temas; destacó el avance en la firma de la adenda para abastecer de gas natural a siete regiones al sur del país. “Estamos trabajando con el Ministerio de Energía y Minas. Ya está cerca de concluir la adenda. Estamos trabajando en eso”, mencionó.

Gas natural. (Foto: GEC) / RAFAEL CORNEJO

La adenda será firmada por el Minem y el concesionario de gas natural para Lima, Cálidda. Dicho proyecto demanda una inversión de US$550 millones. “Más de 300.000 hogares podrán tener acceso a una fuente de energía limpia, permitiendo la inclusión social energética de 1,5 millones de habitantes”, refirió la presidenta Dina Boluarte el pasado 28 de julio.

Cabe señalar que el proyecto fue presentado por la empresa de energía al poder Ejecutivo a fines del 2023. Implica la firma de una adenda a su contrato de concesión para Lima. De esta manera, se extendería en 10 años adicionales, hasta el 2043. A cambio, Cálidda ejecutará y financiará la construcción de redes y el transporte de gas a 15 ciudades en las regiones de Cusco, Puno, Ucayali, Junín, Ayacucho, Huancayo y Huancavelica.