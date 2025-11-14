El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que entre hoy y mañana se publicará el Decreto Supremo que autoriza la transferencia de más de S/109 millones, destinado a financiar 117 intervenciones prioritarias en 11 regiones, así como un segundo decreto por más de S/40 millones a favor de diversos gobiernos locales para la ejecución de 17 proyectos.

Estas medidas fueron anunciadas por la ministra de Economía, Denisse Miralles, durante la reunión con cerca de 30 alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE). La titular del MEF destacó que estos decretos “permitirán asegurar la continuidad de obras urgentes y atender necesidades prioritarias en los territorios, cumpliendo los compromisos asumidos con los alcaldes de REMURPE”.

El primer decreto, por más de S/109 millones, corresponde a la implementación del Acta N.º 46 de la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES), mediante el cual se viabilizarán 4 proyectos de inversión, 20 actividades de mitigación, 7 actividades de emergencia y 86 IOARR en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Pasco, Piura, Puno y San Martín.

El segundo decreto, por más de S/40 millones, permitirá financiar los gastos asociados a la reactivación económica mediante 17 proyectos en saneamiento, transporte, agropecuaria, salud, educación, seguridad ciudadana y desarrollo urbano.

“Mientras nos hemos estado reuniendo, el presidente ya firmó dos decretos: uno de S/109 millones y otro de S/40 millones, que permitirá financiar proyectos de continuidad. Viene en camino un decreto adicional por más de S/50 millones para atender obras prioritarias en beneficio de nuestros ciudadanos”, señaló Miralles.

Asimismo, la ministra informó que el MEF establecerá un plan de trabajo específico con los gobiernos locales para asistirlos en el levantamiento de observaciones de cara al siguiente corte del Decreto Supremo de Continuidad. Este plan incluirá acompañamiento directo de los equipos de presupuesto e inversión pública, así como la revisión conjunta de expedientes para acelerar el proceso.

“Ya nos hemos puesto de acuerdo en realizar las revisiones con mayor rapidez; hay un compromiso de todo el equipo del MEF para que ningún proyecto se retrase por falta de soporte técnico”, subrayó.

Además, se publicó el decreto supremo con los nuevos topes de Obras por Impuestos, que elevan la capacidad de gobiernos regionales y locales a más de S/ 66 mil millones. En ese marco, la ministra anunció que el MEF coordinará con Proinversión la implementación de un programa de asistencia técnica para que los municipios identifiquen y estructuren proyectos viables bajo este mecanismo, acelerando así la atención de necesidades urgentes en los territorios.