El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la movilización de 166 proyectos mediante Obras por Impuestos (OxI) por un monto superior a S/320 millones, destinados a combatir la anemia en niñas, niños y gestantes en ocho regiones priorizadas del país.

La intervención se desarrolla en coordinación con Proinversión, el Ministerio de Salud (Minsa) y los gobiernos regionales de Cajamarca, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Ucayali, San Martín, Huánuco y Loreto.

Durante el evento “Unidos contra la anemia: alianzas transformadoras en Obras por Impuestos”, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que este esfuerzo se orienta a regiones con mayor prevalencia de anemia y limitaciones en el acceso a servicios de salud. Los proyectos incluyen adquisición de equipos de diagnóstico, unidades móviles, servicios de control prenatal, campañas de inmunización y reposición de infraestructura sanitaria.

“La anemia no es solo un problema de salud: es un freno al desarrollo, a la productividad y a las oportunidades de futuro. Desde el MEF impulsamos inversiones que permitan que cada niño y niña crezca con igualdad de oportunidades desde su primera infancia”, afirmó la titular del MEF.

Entre las regiones con mayores avances, Miralles informó que Cajamarca cuenta con 12 inversiones por aproximadamente S/18 millones ya aprobadas en el Banco de Inversiones; mientras que Arequipa registra 65 IOARR por más de S/11 millones. Cusco, Huancavelica, Ucayali, Huánuco y Loreto avanzan en la formulación de 89 inversiones, valorizadas en más de S/298 millones, y San Martín se encuentra próxima a iniciar la formulación de su portafolio.

Asimismo, la titular de Economía destacó la importancia de la reciente Ley N.º 32460, que habilita el financiamiento de servicios en salud, saneamiento y educación en zonas rurales, de frontera y de emergencia, abriendo nuevas posibilidades para implementar acciones específicas contra la anemia en regiones críticas.