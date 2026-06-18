Rodolfo Acuña, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aseguró que el país cuenta con recursos financieros para atender las emergencias que se originen por el Fenómeno de El Niño Costero.

“Tenemos créditos contingentes que se han aprobado para este fin. La idea es dejar armada una línea de atención para una respuesta rápida por parte de las Fuerzas Armadas”, indicó Acuña durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Además, precisó que el país dispone de una línea de crédito contingente cercana a los US$2.000 millones, recursos que podrían utilizarse tanto para labores de prevención como para la atención de emergencias.

“Queremos proteger al país ante un Niño que antes era dudoso, pero ahora marca su mayor impacto en el país”.

Asimismo, explicó que estos mecanismos permitirán atender necesidades inmediatas asociadas al eventual Fenómeno El Niño, incluso antes de que se produzcan daños de gran magnitud. De acuerdo con el titular del MEF, dichos recursos podrían utilizarse para acciones como el suministro de combustible para movilizarse bienes, equipos y personal, así como para la adquisición de materiales o insumos que requieran las entidades encargadas de la atención de emergencias.