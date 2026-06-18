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El titular del MEF, precisó que con estos recursos podrían utilizarse tanto para labores de prevención como para la atención de emergencias. FOTOS: NILO VILELA.
El titular del MEF, precisó que con estos recursos podrían utilizarse tanto para labores de prevención como para la atención de emergencias. FOTOS: NILO VILELA.
/ NILO VILELA
Por Redacción EC

Rodolfo Acuña, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aseguró que el país cuenta con recursos financieros para atender las emergencias que se originen por el Fenómeno de El Niño Costero.

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