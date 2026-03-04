Resumen

El MEF precisó que los recursos serán incorporados por los gobiernos locales en la fuente de financiamiento Recursos Determinados y estarán destinados exclusivamente al financiamiento de proyectos de inversión pública. Foto: Andina.
Por Redacción EC

En el marco del fortalecimiento del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la incorporación de S/2.207.411.401 a favor de los gobiernos locales, correspondientes al incremento de 0,5 puntos porcentuales del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) dispuesto por la Ley N.º 32387.

