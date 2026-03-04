En el marco del fortalecimiento del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la incorporación de S/2.207.411.401 a favor de los gobiernos locales, correspondientes al incremento de 0,5 puntos porcentuales del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) dispuesto por la Ley N.º 32387.

Estos recursos, conforme a lo establecido en la Trigésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, se encontraban inicialmente asignados en el presupuesto institucional del pliego del MEF.

Con la emisión del Decreto Supremo Nº 029-2026-EF, se habilita su incorporación en los presupuestos institucionales de los gobiernos locales, conforme a los índices de distribución aprobados mediante Resolución Ministerial N.º 073-2026-EF/50.

El MEF precisó que los recursos serán incorporados por los gobiernos locales en la fuente de financiamiento Recursos Determinados y estarán destinados exclusivamente al financiamiento de proyectos de inversión pública.

En esa línea, el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, subrayó que “el incremento progresivo del IPM ya se encuentra en ejecución y permitirá que el Foncomun alcance aproximadamente S/ 11 mil millones en 2026, reforzando la autonomía financiera de los gobiernos locales y su capacidad de respuesta frente a las demandas ciudadanas”.