Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas, señaló que el presupuesto solicitado por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para continuar con la ejecución de obras no está en el presupuesto de este año.

Como se recuerda la ANIN heredó de su predecesor, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), 194 proyectos por S/48.900 millones firmados hacia el 2031. Sin embargo, la institución indicó que no hay más dinero este año para avanzarlas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En esa línea, el titular del MEF sostuvo que el monto solicitado no está dentro del presupuesto. “Nosotros le hemos dicho (a la ANIN) que en este momento no tenemos el presupuesto. Lo que vamos a hacer este año es que nosotros hacemos un balance de cuánto es lo que queda por ejecutar y cuánto ya no se llega a ejecutar, los excedentes es posible redistribuirlos. En septiembre vamos a hacer un análisis con todos los ministerios”, apuntó Pérez Reyes en entrevista con Canal N.

Sostuvo que luego de esa reunión se determinará cuánto de saldo que no será ejecutado se podrá reorientar a la ANIN. “Calculamos entre S/800 millones y S/1.000 millones. Nuestros cálculos iniciales hablaban de S/741 millones, monto que aparentemente se requiere para asegurar la continuidad de obras este año, pero probablemente sea un poco más”.

El ministro recalcó que no se oponen a la distribución de dicho monto, pero aclaró que deben cumplir con el déficit fiscal a fin de año. “Pagar esto a la ANIN ‘de golpe’ significaría romper absolutamente con el cumplimiento de la meta fiscal. En el mes de octubre deberíamos empezar a hacer estos pagos“,dijo.

Tren Lima - Chosica

Respecto a la implementación de los trenes Lima-Chosica, Pérez Reyes indicó que es una concesión que tiene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). “Para que puedan ser utilizados el contrato de concesión tiene que incorporarse a través de una adenda. No es simplemente traer los trenes, los pones y operan”, apuntó.

Señaló que en casi tres años los trenes podrían operar. “Tenemos que avanzar rápido en la adenda, lo más rápido son 3 años, es lo que indican los técnicos. Por supuesto siempre hay que buscar la forma de hacer las cosas más rápidas, eso no tiene discusión"

Por otro lado, se refirió también a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quién señaló un crecimiento de la economía peruana en 3,3% por mayor capacidad adquisitiva en un contexto de inflación baja.

“La inflación en lo que va del año es de 1,7% y el año pasado cerramos debajo de 2%. Las estadísticas de empleo y los salarios asociados a estos empleos han crecido en el último año de forma muy importante. Ha aumentado no solamente el empleo, sino que se ha reducido la informalidad de 75% a 70%, además de una mejora en los salarios. Esto se refleja en un mayor consumo, por eso es que el año pasado el PBI creció 3,3% y en lo que va del año va aproximadamente en lo mismo, tenemos un crecimiento del consumo privado y de la inversión privada que tiene que ver con el consumo”, explicó el ministro de Economía.