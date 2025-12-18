El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició este jueves 18 de diciembre una serie de reuniones con representantes de distintos sectores del país en el marco del denominado Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible, una iniciativa que busca sentar las bases de un compromiso de largo plazo en torno a la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento económico.

“El Acuerdo Fiscal por el Crecimiento Sostenible es un compromiso de país”, señaló el comunicado entregado a los asistentes durante la primera sesión. Según el MEF, se trata de un espacio de articulación que convoca a los poderes del Estado, los gobiernos regionales y locales, los organismos constitucionalmente autónomos, el sector privado, los gremios, la academia y la sociedad civil organizada, bajo principios de corresponsabilidad, diálogo y confianza.

El mensaje central de la propuesta es que la sostenibilidad fiscal es una condición indispensable para impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción sostenida de la pobreza. En ese marco, el MEF adelantó los principales lineamientos que se pondrán sobre la mesa durante el proceso de discusión.

Tres grandes ejes del acuerdo

El primer eje es la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, que apunta a una gestión prudente y disciplinada de los recursos públicos, con una visión de largo plazo y respeto al principio constitucional de equilibrio presupuestal, considerado clave para mantener la estabilidad económica y la confianza en el país.

El segundo pilar es la eficiencia y calidad del gasto público. En este punto, el MEF plantea garantizar que los recursos invertidos se traduzcan en mejores servicios esenciales e infraestructura de calidad. Ello incluye el fortalecimiento de la transparencia, una gestión más eficiente y sostenible de las empresas del Estado, la revisión de programas de bajo impacto y la protección de la inversión pública.

El tercer eje es la ampliación de la base tributaria, con una propuesta orientada a una expansión progresiva y sostenible de los contribuyentes. Para ello, se enfatiza la necesidad de una administración tributaria sólida, el combate a la evasión y la informalidad, así como la racionalización y optimización de las exoneraciones tributarias.

Fases de trabajo y hoja de ruta

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, abrió la sesión destacando la importancia de preservar el equilibrio de las cuentas públicas. “Hoy tenemos la responsabilidad de resguardar el equilibrio fiscal”, señaló durante su intervención.

“La sostenibilidad fiscal no es un fin en sí mismo, es una condición indispensable para el crecimiento, el empleo y el bienestar de las familias peruanas. Este Acuerdo reafirma que cuidar las finanzas públicas es cuidar el futuro del país”, señaló.

En ese sentido, la titular de Economía y Finanzas subrayó que el Acuerdo no busca imponer decisiones, sino construir confianza. “Este no es un acuerdo del Gobierno, es un acuerdo de país. La sostenibilidad fiscal se construye con evidencia, diálogo y corresponsabilidad entre todas las instituciones y actores que apuestan por el desarrollo del Perú”, afirmó.

Miralles explicó que el proceso se desarrollará en varias etapas. La fase 1, prevista para enero y febrero de 2026, estará enfocada en la presentación de aportes por parte de los distintos actores. La fase 2, entre marzo y abril de 2026, se centrará en la definición de una hoja de ruta, la cual será incorporada en el Plan Nacional de Competitividad. Finalmente, la fase 3, desde mayo de 2026, estará orientada a la continuidad y seguimiento del acuerdo.

Como parte del proceso, el MEF adelantó que, una vez definida la hoja de ruta, se invitará a los candidatos que pasen a la segunda vuelta electoral a adherirse a este conjunto de compromisos fiscales de largo plazo.