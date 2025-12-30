La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, anunció que el Poder Ejecutivo viene trabajando en un Decreto de Urgencia que permitirá iniciar una reestructuración integral de Petro-Perú. El objetivo es fortalecer, resguardar la seguridad energética y evitar escenarios que pongan en riesgo la continuidad operativa de la compañía estatal.

La titular del MEF explicó que Petro-Perú enfrenta una situación caracterizada por problemas de solvencia operativa, falta de liquidez y riesgo de incumplimiento de obligaciones, escenario que no puede seguir siendo atendido únicamente mediante transferencias o garantías del Estado. “Seguir inyectando recursos públicos para el pago de deudas no es una solución integral ni sostenible. Lo que queremos es iniciar un proceso serio de reestructuración que permita salvar la empresa y proteger los activos de todos los peruanos”, señaló.

De esta manera, Miralles, precisó que el Decreto de Urgencia será evaluado en una próxima sesión del Consejo de Ministros, que se llevaría a cabo hoy, y permitirá adoptar medidas extraordinarias para ordenar de manera estructural a la empresa. En ese marco, enfatizó que el objetivo del Gobierno no es cerrar Petro-Perú ni renunciar a su rol estratégico, sino reorganizarla para hacerla viable y autosostenible.

Asimismo, recordó que, entre 2022 y 2024, el Estado comprometió S/17.888 millones para sostener financieramente a Petro-Perú, y que solo en 2025 se han honrado garantías por alrededor de US$900 millones. En ese contexto, advirtió que postergar decisiones estructurales solo encarece la solución y aumenta los riesgos fiscales.

También, detalló que la reestructuración tendrá dos componentes principales. El primero está referido a una reorganización interna, orientada a reducir costos y hacer más eficiente la estructura administrativa. El segundo apunta a una reestructuración del negocio, que permitirá evaluar las distintas líneas de actividad de la empresa, identificando aquellas estratégicas para el país y aquellas que podrían ser gestionadas de manera más eficiente mediante mecanismos como proyectos en activos u otras modalidades que no implican necesariamente la venta de activos.

“Petro-Perú tiene activos importantes que pueden ser puestos en valor. Existen mecanismos en los que el Estado no vende, sino que permite que un privado invierta, desarrolle y genere ingresos, reduciendo riesgos financieros y mejorando la gestión, en beneficio del país y todos los peruanos”, explicó Miralles.

Asimismo, la titular del MEF remarcó que cualquier medida que se adopte respetará plenamente los derechos laborales de los trabajadores de la empresa y garantizará la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el país, especialmente en las zonas donde Petro-Perú cumple un rol relevante.