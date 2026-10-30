La Cuenta General consolida la información financiera, presupuestaria y de gestión de las entidades de los tres niveles de gobierno. Foto: EC.
La Cuenta General consolida la información financiera, presupuestaria y de gestión de las entidades de los tres niveles de gobierno. Foto: EC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó la aprobación de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2025 por parte del Congreso de la República, un hecho relevante e histórico para la transparencia y la rendición de cuentas del Estado, pues este documento no recibía la aprobación del Parlamento desde 2013.

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