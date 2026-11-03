El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó, mediante el Decreto Supremo N°238-2026-EF, publicada en el diario El Peruano, una transferencia de S/13.977.702 millones a favor de 11 municipalidades para financiar 14 intervenciones priorizadas de la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).

Dicha transferencia se aprobó en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026, con cargo a los recursos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Las 14 intervenciones priorizadas de la Comisión Multisectorial del Fondes corresponden a un proyecto de inversión, a cuatro actividades para la mitigación y a nueve inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR) de emergencia.

Cabe señalar que el detalle de los pliegos habilitados y montos de la transferencia de partidas se encuentra en los anexos correspondientes, los cuales se publican en la web del Ministerio de Economía.

Se precisa además que el titular del pliego habilitador y de los pliegos habilitados en la transferencia aprueban la desagregación de los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario contados desde la vigencia del presente dispositivo legal.

Los recursos de la transferencia de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos. En los considerandos de la norma se recuerda que el Indeci dispone de S/359.257.869 millones para el financiamiento de actividades e inversiones para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y construcción ante la ocurrencia de fenómenos naturales o inducidos por la acción humana.