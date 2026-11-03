La transferencia se aprobó en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026, con cargo a los recursos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Foto: EC.
La transferencia se aprobó en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026, con cargo a los recursos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Foto: EC.
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó, mediante el Decreto Supremo N°238-2026-EF, publicada en el diario El Peruano, una transferencia de S/13.977.702 millones a favor de 11 municipalidades para financiar 14 intervenciones priorizadas de la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).

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