La norma también autorizó una transferencia de S/56 millones 652,256 a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio del Interior. Foto: Andina.
La norma también autorizó una transferencia de S/56 millones 652,256 a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio del Interior. Foto: Andina.
Redacción EC
Redacción EC

El autorizó una transferencia de S/46 millones 264,323 a favor del Ministerio del Interior, para financiar los gastos asociados a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado relacionados con las actividades de inteligencia y operatividad de la Policía Nacional del Perú.

Mediante el Decreto Supremo N° 282-2025-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se aprobó dicha transferencia en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

La norma también autorizó una transferencia de S/56 millones 652,256 a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio del Interior.

Los titulares de los pliegos habilitadores y habilitados en las transferencias de partidas aprueban la desagregación de los recursos autorizados dentro de los cinco días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal.

Cabe precisar que los recursos de las transferencias de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

Trump anuncia decisión de plataforma china

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC