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Resumen

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elevó su proyección de crecimiento para la economía peruana de 3,2% a 3,4% para este año, en un escenario en el que la inversión privada tendría un desempeño mucho más dinámico de lo previsto meses atrás. Foto: Pxhere.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elevó su proyección de crecimiento para la economía peruana de 3,2% a 3,4% para este año, en un escenario en el que la inversión privada tendría un desempeño mucho más dinámico de lo previsto meses atrás. Foto: Pxhere.
Por Fiorella Gil Mena

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elevó su proyección de crecimiento para la economía peruana de 3,2% a 3,4% para este año, en un escenario en el que la inversión privada tendría un desempeño mucho más dinámico de lo previsto meses atrás. Según el nuevo Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, este componente crecería 10,5% en 2026, frente al 5,5% proyectado en abril.

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