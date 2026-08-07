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Resumen

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En su cuarto día como titular del MEF, Elmer Cuba tiene problemas urgentes e importantes por delante. Recibe a El Comercio después de brindar su primera conferencia de prensa y asegura que se destinarán mayores recursos a la seguridad ciudadana y a las políticas sociales. Además, afirma que el directorio de Petro-Perú tiene el apoyo máximo del gobierno; en el corto plazo, no se plantea el ingreso de una gestión privada a la estatal.

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Entrevista