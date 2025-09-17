MEF en Comisión de Economía: “Invoco al Congreso a mantener la ley (reforma de pensiones), mejorarla y no debilitar sus pilares”

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso anunció que este miércoles 17 de septiembre pondrá en agenda el debate y votación el octavo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La sesión inició a las 10:00 a.m., busca debatir los 24 proyectos legislativos que se han presentado desde diferentes bancadas a esta comisión.

Según un comunicado oficial de la comisión, se ha extendido una invitación a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y la Asociación de AFP para que presenten sus opiniones sobre los proyectos de ley que promueven esta iniciativa. En esta sesión, luego de decidir ampliar la agenda para incorporar más iniciativas legislativas, el ministro Pérez Reyes inició su alocución.

El titular de la cartera hizo mención a los cuestionamientos y a los proyectos de derogación de la Ley de modernización previsional, aprobada precisamente el año pasado por el Congreso.

Asegura que en estas últimas semanas se han reflejado diversas iniciativas para modificarla, algunas buscan eliminar algunos pilares de la reforma, el aporte de independientes, eliminar que los menores de 40 años no puedan retirar 95,5% de sus fondos y otras buscan derogarla totalmente, “con lo que volveríamos a una situación preexistente y a toda la problemática asociada a ello. Hay una reforma que cuidar, creemos que se pueden hacer ajustes, como permitir un retiro adicional en los fondos para quienes no hayan aportado en los 6 o 12 meses, eliminar la obligatoriedad de aportes [de independientes), revisar la prohibición del 95,5% que limita la libertad de fondo al final de su vida laboral", propuso.

Considera que manteniendo los ‘pilares’ de la reforma, habrá una mayor competencia de los administradores de fondos para que repercuta en menores costos para los afiliados, así como una pensión mínima para los afiliados a la AFP y ONP , así también que cada compra cuente para alimentar el fondo de jubilación para que cada ciudadano elija donde colocar su futuro, sostuvo.

Además, resaltó que lo más importante hoy es preservar esa reforma, “corresponde debatirlas y reconsiderar alguno de los pilares. Esta reforma no se trata de un logro del Ejecutivo, o del Legislativo, es para el país. Dar la seguridad que podrá vivir su tercera edad con dignidad con una pensión mínima. Invoco al Congreso a mantener la ley, mejorarla y no debilitar sus pilares fundamentales. Construyamos sobre lo avanzado, no dejemos que el corto plazo ponga en riesgo a los que mañana dependerán de esto", agregó.

Respecto a la aprobación inicial de esta reforma que ahora es cuestionada por algunas de las bancadas que inicialmente la aprobaron, comentó que “sabemos que la reforma de pensiones aprobada el año pasado reflejó el consenso entre el Poder Legislativo y Ejecutivo respecto a la necesidad de la situación preexistente. Estamos frente a la reforma previsional más importante desde los años 90”, explicó.

El titular del MEF señaló - hace unos días- que la economía peruana está preparada para manejar los impactos “transitorios” que pueda generar esta salida de fondos, la cual, podría alcanzar los S/ 26.320 millones y dejar a 8.6 millones de afiliados con saldo cero

Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, cambió su postura. Después de haberse opuesto, ahora se alineó con la presidenta Boluarte, indicando que el retiro de fondos es una “facultad del ciudadano” y que el Ejecutivo apoyará la iniciativa.

Ambos ministros hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar una decisión “pensada y reflexionada”.

El fin de semana pasado, cientos de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra la reforma de pensiones y para exigir el retiro de sus fondos de la AFP.

Puede revisar el detalle de la agenda aquí.