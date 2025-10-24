MEF en Perú Sostenible: “Nuestra proyección económica es de un crecimiento de 3,2%”

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, indicó que se proyecta tener un crecimiento de 3,2% para este año. En la Cumbre Perú Sostenible 2025, expresó que buscan reafirmar la solidez de los fundamentos macroeconómicos.

“Nuestra proyección económica es de un crecimiento del PBI de 3,2% con una inflación controlada en torno al 2,5%, además de un tipo de cambio y la confianza sostenida de los mercados internacionales”, indicó Miralles.

La ministra también señaló que se espera mejorar la gestión tributaria, simplificar los trámites y acercarse a los contribuyentes con innovación. Con ello, sostuvo, se espera generar S/10.000 adicionales a los recursos ordinarios del Estado para financiar las políticas sociales y las inversiones productivas.

Por otro lado, indicó que en lo que resta del año, se prevé que Proinversión adjudique S/1.411 millones en proyectos, entre ellos el Parque Industrial de Ancón y la Planta de tratamiento de Aguas Residuales de Puerto Maldonado.

Asimismo, indicó que se espera suscribir adendas por más de S/2.421 millones.

Gestión fiscal

Respecto a la advertencia hecha por el Consejo Fiscal, sobre los efectos negativos de las medidas con impacto económico aprobadas por el Congreso, Miralles apuntó que se va a generar un diálogo con el Parlamento para trabajar en conjunto por la responsabilidad fiscal del país.

“Es muy importante que nos permitan generar las condiciones para que el próximo gobierno pueda tener cinco años tranquilos, que nos permita recuperar la estabilidad macroeconómica que necesita el país para generar mejores condiciones de vida para los peruanos”, señaló a la prensa.