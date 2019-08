MEF no entregará mayores recursos por Foncomun solicitado por alcaldes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que no aumentará los recursos que se transfieren por concepto de Foncomun (Fondo de Compensación Municipal), tal como venían solicitando autoridades y funcionarios de gobiernos locales del país.

En un comunicado, el MEF indicó que han recibido múltiples solicitudes para el incremento de recursos por Foncomun utilizando como sustento la modernización de la gestión municipal.

En respuesta, la Dirección General de Presupuesto Público del MEF informó que la Ley de Tributación Municipal y su reglamento establecen la constitución, criterios y procedimientos para la distribución, así como el destino del Foncomun.

Según este marco legal, explicó que cada año fiscal el MEF determina y aprueba los índices de distribución del Foncomun a nivel de las municipalidades. Dichos índices son utilizados por la secretaría de descentralización de la PCM para determinar mensualmente los montos correspondientes a la asignación provincial y distrital del Foncomun.

Dijo que los índices de distribución son el resultado de aplicar los porcentajes, criterios e indicadores establecidos en el marco legal vigente, a información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública (población total, urbana y rural; extensión territorial; carencia de servicios básicos; entre otros).

"Dichos índices se aplican a los importes recaudados por los impuestos que constituyen el Foncomun", precisó el MEF.

En esa línea, el MEF señaló que "no es posible asignar incremento de recursos por concepto de Foncomun, con criterios e indicadores que no estén establecidos en las normas legales aplicables, motivo por el cual las solicitudes presentadas no pueden ser atendidas".

MEJORA LA ORGANIZACIÓN

El MEF también emitió hoy un decreto supremo que adecua su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), en el marco de la modernización de los Sistemas Administrativos del Estado, con el objetivo de mejorar la gestión, productividad, eficiencia y efectividad de las entidades públicas.

Los cambios buscan garantizar la adecuación del MEF a los nuevos desafíos que presenta la gestión de las finanzas públicas, así como para consolidar la sostenibilidad y responsabilidad fiscal con la finalidad que las políticas públicas logren el desarrollo de la economía en un marco de inclusión y equidad social.