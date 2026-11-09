Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), planteó reducir los aportes a salud y pensiones para los trabajadores de menores ingresos, como parte de una reforma laboral que su cartera pretende impulsar.

Cuba explicó que las contribuciones actuales representan una carga importante para quienes reciben salarios bajos y constituyen una barrera para la formalización. Señaló además que su propuesta partiría de la legislación vigente para las microempresas, la cual tendría ajustes.

“Esa ley la vamos a perfeccionar, sin quitar ningún derecho laboral. Vamos a mejorar la calibración de la norma. Estamos hablando de mantener las vacaciones, mantener los aguinaldos”, sostuvo en Cuarto Poder.

El titular del MEF agregó que el aporte de salud y el aporte previsional deben ejecutarse a la capacidad económica de los trabajadores.

“No es lo mismo ganar S/10.000 y pagar 10% de salud y 10% para tu pensión, que ganar S/1,200 y pagar 10%. En esos niveles salariales bajos hay que recalibrar el aporte. Bajar el aporte. Por ejemplo, no tienes salud, te mantienes en el SIS. No aportar 10% para tu pensión, aportar 5% en ese tramo salarial”, precisó.

Respecto al aporte de salud, el cual corresponde al empleador, Cuba respondió que, aunque contablemente figure de esa manera, su costo termina influyendo sobre la remuneración del trabajador.

En este escenario, Cuba señaló que disminuir la carga asociada a la contratación formal podría facilitar el ingreso de más personas a ese mercado. El ministro de Economía consideró con los costos de entrada como una “muralla”, la cual pretende “suavisar”.