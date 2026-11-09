El titular del MEF agregó que el aporte de salud y el aporte previsional deben ejecutarse a la capacidad económica de los trabajadores. Foto: EC.
El titular del MEF agregó que el aporte de salud y el aporte previsional deben ejecutarse a la capacidad económica de los trabajadores. Foto: EC.
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), planteó reducir los aportes a salud y pensiones para los trabajadores de menores ingresos, como parte de una reforma laboral que su cartera pretende impulsar.

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