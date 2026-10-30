Con el objetivo de impulsar la competitividad del sector forestal y promover el desarrollo integral de las regiones amazónicas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lideró las sesiones de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal y de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de la Amazonía Peruana (MEDAP).

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En ambos encuentros realizados ayer, jueves 29 de octubre, se convocó a representantes de instituciones públicas y de gremios empresariales privados con el propósito de identificar soluciones efectivas a las barreras que limitan la inversión y el desarrollo productivo sostenible en la Amazonía.

En la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal se contó con la participación de la Asociación de Exportadores (ADEX), la Confederación Nacional Forestal del Perú (CONAFOR) y la Asociación de Productores Forestales de Ucayali (APROFU). Por parte del sector público asistieron el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y el Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, en la MEDAP participaron representantes de la Mancomunidad Regional Amazónica, gremios empresariales y organizaciones representativas de los pueblos indígenas amazónicos, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).

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Medidas para fortalecer la competitividad forestal

En la sesión de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal, SERFOR presentó los avances de la propuesta de modificación del Reglamento para la Gestión Forestal, que busca simplificar la aprobación de planes de manejo, promover el aprovechamiento integral de los recursos y servicios ecosistémicos y facilitar la emisión electrónica de guías de transporte forestal, manteniendo las obligaciones de sostenibilidad y control.

También se analizó una nueva metodología de inspecciones oculares para determinadas especies incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como el shihuahuaco y el tahuarí. La propuesta contempla el uso de muestreos estadísticos para agilizar las inspecciones sin debilitar la verificación del origen legal de la madera.

Asimismo, se examinaron las dificultades para exportar madera peruana de especies CITES a la Unión Europea, particularmente las exigencias relacionadas con el índice de recuperación forestal. Finalmente, APROFU expuso oportunidades y desafíos para desarrollar plantaciones forestales comerciales, entre ellos el acceso al financiamiento de largo plazo, la seguridad jurídica sobre las tierras, la productividad y la articulación entre productores, industria y entidades públicas.

Por su parte, la MEDAP abordó tres ejes prioritarios: los avances del Plan Multisectorial de Promoción de la Amazonía Sostenible (PMPAS), la conectividad y la seguridad jurídica de los territorios amazónicos.

Respecto al PMPAS, se revisaron los avances de este instrumento orientado a articular las intervenciones del Estado y promover el desarrollo sostenible de las regiones amazónicas. Asimismo, se analizaron propuestas de la Mancomunidad Regional Amazónica para mejorar la conectividad terrestre, fluvial, aérea y digital, condición fundamental para reducir costos logísticos, conectar a los productores con nuevos mercados y facilitar el acceso a servicios esenciales.

La sesión también abordó los desafíos vinculados a la titulación de comunidades nativas y el redimensionamiento de los Bosques de Producción Permanente (BPP), procesos relevantes para fortalecer la seguridad jurídica de los territorios y ampliar las oportunidades de desarrollo económico y productivo de las comunidades amazónicas.