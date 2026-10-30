Representantes del MEF lideraron sesiones de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal y de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de la Amazonía Peruana (MEDAP). Foto: EC.
Representantes del MEF lideraron sesiones de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal y de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de la Amazonía Peruana (MEDAP). Foto: EC.
Por Redacción EC

Con el objetivo de impulsar la competitividad del sector forestal y promover el desarrollo integral de las regiones amazónicas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lideró las sesiones de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Forestal y de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de la Amazonía Peruana (MEDAP).

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