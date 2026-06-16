El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la ampliación de la lista de productos sujetos a percepción especial del Impuesto General a las Ventas (IGV) en importaciones que incluyen soya, calzado, tejidos, aceites, vegetales y utensilios domésticos de aluminio entre los bienes bajo vigilancia por riesgo de fraude.

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La medida se dio mediante la publicación del Decreto Supremo N° 104-2026-EF en el diario El Peruano. Con esta actualización el MEF suma 15 subpartidas nacionales a la lista de bienes sensibles al fraude.

Destacan los rubros de aceites vegetales como la soya y el girasol, calzado con parte superior de cuero, diversos tejidos de algodón y sintéticos, prendas de vestir, utensilios domésticos de aluminio, motores, aparatos eléctricos para calentar líquidos y encendedores de bolsillo.

La norma precisa que estos productos presentan patrones reiterados de subdeclaración en el comercio exterior, lo que motivó su inclusión bajo el esquema especial de percepción del IGV. La Sunat será la encargada de publicar y actualizar los valores de referencia y los montos fijos aplicables, calculados en función de estadísticas y análisis de riesgo.

Cabe precisar que el sistema de percepción del IGV opera mediante un doble mecanismo. Es decir, se calcula sobre cada importación tanto un porcentaje del valor declarado como un monto fijo por unidad del bien, y el importador debe abonar el monto que resulte mayor.

“El objetivo es garantizar la equidad tributaria y fortalecer la protección del mercado formal frente al fraude”, indica el decreto.

Las 15 nuevas subpartidas se sumas bienes como tejidos de algodón teñidos, fibras sintéticas discontinuas, prendas de vestir de punto para mujer, baldosas de cerámica. motores para vehículos, alambre de hierro o acero y mantas de fibras sintéticas.