Resumen

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La Sunat será la encargada de publicar y actualizar los valores de referencia y los montos fijos aplicables, calculados en función de estadísticas y análisis de riesgo. Foto: GEC.
La Sunat será la encargada de publicar y actualizar los valores de referencia y los montos fijos aplicables, calculados en función de estadísticas y análisis de riesgo. Foto: GEC.
/ FELIX FARRONAY
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la ampliación de la lista de productos sujetos a percepción especial del Impuesto General a las Ventas (IGV) en importaciones que incluyen soya, calzado, tejidos, aceites, vegetales y utensilios domésticos de aluminio entre los bienes bajo vigilancia por riesgo de fraude.

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