Gonzáles Izquierdo: "No descuiden sus trabajos porque la calle está bien dura" | VIDEO

La economía peruana creció en los primeros cinco meses del año apenas 1,4%. Muy por debajo de su crecimiento potencial que es alrededor del 4%. Al respecto, conversamos con el economista Jorge Gonzáles Izquierdo sobre cómo impacta enfriamiento de la economía en los peruanos y las perspectivas para los próximos meses y el siguiente año.

¿Este enfriamiento de la economía cómo afecta a los ciudadanos?

[Este enfriamiento de la economía] llega vía tres canales al ciudadano de a pie: El primer canal es que cuando la economía crece poco, el empleo formal —el que es adecuadamente pagado— menos crece o no crece. Y eso ya está pasando. El empleo formal a nivel nacional urbano creció 0,2% o 0,3% en mayo y junio. O sea prácticamente cero.

El segundo canal es que cuando la economía crece poco, el ingreso real de las personas menos crece, no crece o a veces decrece. Es decir, mi ingreso descontado de la inflación, que es el aumento de precios, afecta mi poder de compra. Y eso también ya está sucediendo. El ingreso real está creciendo por debajo de 1% al año, entonces es la segunda forma como le afecta al ciudadano.

El tercer canal es que cuando el ciudadano de a pie ve que no hay mucho trabajo, tampoco hay posibilidad de que sus ingresos aumenten, entonces recurre a una fuente de financiamiento que es el crédito para tratar de mantener su nivel de vida. Es ahí donde salen las tarjetas de créditos o los créditos de consumo. Pero también cuando la economía crece poco, el crédito en el sector privado y, en especial, el crédito de consumo también crecen poco, y se hace más difícil y costoso acceder a él. Esos son los tres canales por los cuales, cuando la economía crece poco, le llega al ciudadano a pie.

¿Por qué está desacelerada la economía peruana?

Lo que está ocurriendo es que los que vivimos dentro de la frontera geográfica del Perú (personas, familias, empresas y gobiernos), estamos gastando por debajo de lo que debiéramos de gastar.

Teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesa el país, ¿considera que es un buen momento para emprender un negocio?

Si yo hago un negocio hoy día para vender, tengo que ver en qué estado está la capacidad de compra de la gente. Lo que le está pasando a la economía peruana es que la demanda, el gasto interno de los que estamos en el país, está creciendo poco. Hay que tomar en cuenta eso. Claro, siempre hay nichos; es decir, el gasto puede estar creciendo poco en general pero hay ciertas actividades que les va bien.

La otra vez estuve en una conferencia y un señor levantó la mano y me dijo que quería contar su experiencia. El señor era el presidente del comité de empresas que producen cosméticos para mujeres. Me dijo: "Señor, a nosotros nos está yendo de maravillas. Las ventas están creciendo 12%, 15%, 18, 20%". Yo le pregunté si no habrían problemas de medición porque la economía no va bien y a ellos sí. Me dijo que sí habían pensado eso y que encargaron un estudio para que les averigüe por qué tenían esos resultados. La respuesta fue: "los venezolanos". Son 800.000 que han venido y de ese grupo [supongamos] que la mitad sean mujeres, entonces estamos hablando de 400.000 que utilizan cosméticos. La conclusión es que siempre hay nichos, entonces tengo que tener la habilidad para identificarlos para ahí invertir y no tener el problema que está sufriendo la economía en general.

Usted comentaba que probablemente sea más difícil conseguir un empleo, ¿por qué los empresarios dejan de ofrecer nuevos puestos de trabajo?

El empresario de una empresa formal forma expectativas y se pregunta: "¿cómo me está yendo hoy día?". Ve que la economía está creciendo poco. Luego, levanta la cara y dice: "no me está yendo bien", y se pregunta cómo le va a ir en los próximos 12, 18 o 24 meses. Eso se llama expectativa. Y si mis expectativas dicen que las cosas no van a mejorar apreciablemente, entonces el empresario piensa, primero, ajustar su producción con un desfase en el tiempo porque ve que las ventas bajan. Luego, con otro desfase en el tiempo, ajusta también la capacidad de contratar trabajadores. Lo primero que va a cortar son nuevos puestos de trabajo porque ya nos los va a necesitar. Y si la cosa sigue más tiempo así, va a despedir gente. Ese es más o menos el ciclo en materia de empleo.

¿Cómo ve las expectativas para los próximos meses y el próximo año?

Yo creo que este año vamos a estar creciendo alrededor de 3%. Quizás un poco menos. Y el próximo año no luce mejor.

Teniendo todos estos riesgos presentes, ¿qué tan razonable es endeudarse para comprar bienes duraderos, como inmuebles, autos, electrodomésticos? ¿Usted qué recomendaría?

Recomendaría para los ciudadanos de a pie que en momentos difíciles, en primer lugar, cuiden mucho el trabajo que tienen. No descuiden su chamba porque la calle está bien dura. Sobre todo, para los jóvenes, para los que recién salen a buscar trabajo. Segundo, recomendaría ahorrar. Es lo mejor en momentos de mucha turbulencia e incertidumbre con respecto al futuro. Tercero, si yo no tengo certeza de cómo va a estar la situación este año y el próximo, es mejor no adquirir deudas que me pueden complicar la vida porque de repente me despiden del trabajo. Recomendaría prudencia por lo menos este año y ver lo que va a pasar respecto al año 2020 en lo político y en lo institucional.

¿Qué porcentaje del salario de una persona usted recomendaría destinar para el pago de deudas?

Hay una regla internacional que te dice que lo sano es que del ingreso mensual personal o familiar no se destine más del 30% o como máximo el 40% a pagar deudas. No más de eso. Para que con el saldo puedan vivir sin estar angustiado.

Actualmente, ¿cómo va el crédito de consumo? ¿Se ve afectado por esta coyuntura?

Hace unos meses salió un estudio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), donde se demuestra que en promedio no hay un problema de sobreendeudamiento en el Perú. A nivel internacional se considera que si la deuda representa el 45% o más de los ingresos de una persona, está en peligro de sobreendeudamiento. El estudio del BCR concluye que el promedio está por debajo de ese umbral, que se consideraría peligro de sobreendeudamiento.