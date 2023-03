La inversión programada para el presente año de la cartera conformada por los principales proyectos de inversión pública, privada y público-privada de los diferentes sectores a nivel nacional, supera en 13% lo ejecutado en el año 2022, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esta mayor inversión programada -señala el MEF- configura una senda positiva de recuperación para la inversión en los próximos trimestres, que contribuirá a reactivar la economía del país.

En efecto, en 2023, la programación de la inversión de la cartera diversificada de proyectos del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI) suma US$ 3 998 millones (2% del PBI de 2022), monto superior en US$ 452 millones a la inversión ejecutada en 2022 (US$ 3 546 millones).

Dicha cartera está conformada por 123 proyectos de los sectores transportes, comunicaciones, saneamiento, electricidad, hidrocarburos, minería, entre otros, que en conjunto representan una inversión total superior a los US$ 68.000 millones (28% del PBI de 2022).

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras Miranda, detalló que este incremento de la programación de inversiones para 2023 se explica principalmente por mayores previsiones de ejecución de los proyectos de gran envergadura Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Terminal Portuario de Chancay y la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, cuyas proyecciones en conjunto para el 2023 se acercan a los US$ 1.300 millones, duplicando la inversión que ejecutaron en 2022 (US$ 646 millones).

En el período enero-febrero de 2023, la inversión ejecutada en la subcartera de inversión pública (que incluye al Aeropuerto Internacional Chinchero) se ha incrementado en más del 50% comparada a similar período del 2022.

Ya en enero 2023, proyectos importantes de la subcartera del sector transportes (Terminal Norte Multipropósito del Callao, la Red Vial N° 4 y el Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry), habían registrado en conjunto un incremento de más de 50% con respecto a lo ejecutado en enero de 2022. Esto pese a las situaciones adversas atípicas (convulsión social, restricciones al libre tránsito, lluvias inusuales) ocurridas a comienzos del presente año.

Asimismo, proyectos en diferentes sectores como Enlace Tingo María – Aguaytía, Enlace La Niña – Piura, San Gabriel y Ampliación del Terminal de Contenedores Muelle Sur, incrementarían significativamente sus inversiones el 2023 respecto a lo ejecutado en 2022.

Asimismo, para impulsar la ejecución de la programación de inversiones para 2023, en el marco de las facultades legislativas otorgadas mediante la Ley N° 31696, el MEF viene trabajando en mejoras normativas orientadas a agilizar la ejecución de inversiones, por ejemplo, medidas para facilitar y promover el desarrollo de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad; para optimizar el procedimiento, evaluación y sustento de la capacidad presupuestal para el desarrollo de proyectos; para agilizar la adquisición y disponibilidad de terrenos, liberación de interferencias e imposición de servidumbres, entre otros.