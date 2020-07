El monto ejecutado en proyectos públicos en junio ascendió a S/797,6 millones, lo que representó una contracción de 71,5% respecto al mismo mes del año pasado. Este registro estuvo al mismo nivel del desempeño de mayo, cuando la caída fue de 72,7%.

De este modo, al primer semestre de este año, la inversión pública fue de S/6.861 millones, anotando una caída de 39,7% respecto al mismo período del 2019.

Sin embargo, el resultado de junio no era el esperado y, por consiguiente, tampoco sería una buena señal. En mayo se dispuso el reinicio de actividades económicas y para la fase I se consideraron un grupo específico de proyectos (56 obras, entre puentes, puertos, proyectos de telecomunicaciones y otros). Pero para el sexto mes del año, que calzó con la fase II, se estableció la inclusión de todos los proyectos de obras públicas.

Alfredo Thorne, ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señaló que este registro respondería, en cierto modo, al proceso de levantamiento gradual de la cuarentena, en el que, si bien se anunciaron la reanudación de actividades, recién en julio (fase III) se concretaría el reinicio de los proyectos en su totalidad.

Pero también hay una responsabilidad que recae en los tres niveles de gobierno, pues se observaron descoordinaciones para el reinicio de obras, agregó.

“Hubo descoordinaciones entre el MEF y los gobiernos subnacionales a cargo de las obras por no saber quién debe pagar los costos de reanudar las actividades. Algunos contratistas dijeron que este debía ser el Estado, pero los subnacionales decían que el MEF no les transfirió el dinero. Ahora bien, la inversión pública es el instrumento más potente para reactivar la economía y tiene que abordarse como tal”, indicó Thorne.

A su turno, Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad (CPC), también criticó que la caída de la inversión pública en junio se haya dado al mismo nivel que en mayo.

“Observo que el reinicio de la inversión pública aún va lento, no se ha recuperado. En junio debió activarse todo, pero no fue así y no había excusa para que sea así. Lo que se esperaba era una caída pronunciada en mayo, pero para junio se preveía una caída de entre 30% o 40%, no superior al 70%”, criticó Carrillo.

El economista del CPC acotó que la inversión pública tiene una mayor relevancia en este contexto porque será el “gatillador” para que la privada -que mueve realmente la producción nacional- no demore en reactivarse.

“Para empezar a mover la rueda se necesita de la inversión pública”, indicó.

OPTIMIZAR

Thorne explicó que, en la actualidad, el reinicio de importantes proyectos depende directamente del MEF y de gobiernos subnacionales, por lo que los pendientes que existan deben ser atendidos con celeridad.

“Estos proyectos, que son importantes como la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, tienen que acelerarse en julio. También hay ciertos hilos comunes [entre el MEF y los subnacionales]. No hay ningún argumento para que no se reactiven este mes”, subrayó.

En tanto, Carrillo reconoció que el programa Reactiva Perú -que contempla ejecutar S/6,436 millones en obras públicas en el segundo semestre del año- es un esfuerzo interesante por parte del Gobierno para recuperar el terreno perdido, pero dijo que es insuficiente.

Obras públicas. (Foto: GEC)

“Arranca Perú es una propuesta interesante porque abarca obras de rápida ejecución, tiene un impacto relevante en la población porque son generadoras de empleo. Sin embargo, hablamos de un monto bajo cuando el promedio en los tres niveles de gobierno es de S/50.000 millones. No digo que esté mal [el programa], sino que el esfuerzo no debe quedar ahí”, dijo.

En esta línea, el economista del CPC propuso que el Gobierno se enfoque, por ejemplo, en los proyectos bajo Asociaciones Públicos Privadas (APP) y programe planes que apunten a su ejecución en el corto plazo.

“Hay más de 50 APP en el país. El Gobierno debe juntarse con estas, preguntar qué inversiones planean hacer, consultar qué es lo que falta y atenderlo. Se requieren acelerar procesos. Los concesionarios tienen que ser vistos como lo que son: socios”, remarcó.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

Coronavirus en Perú: jóvenes crean sistema de sensores para evitar la propagación de la COVID-19