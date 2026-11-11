En su retorno al mercado de deuda en dólares, a pocos días del ‘roadshow’ de inPerú en Nueva York, el gobierno peruano encontró más de una respuesta favorable. Este lunes, el Ejecutivo concretó una colocación de bonos globales sostenibles por US$4.500 millones, en una operación que recibió órdenes por más de US$21.000 millones y que fue destacada por Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como un hito histórico.

“Hemos conseguido uno de los diferenciales de tasas de interés más bajos de nuestra historia. La confianza de los inversionistas internacionales ha sido extraordinaria”, dijo Cuba en un comunicado y señaló, asimismo, que se demandó más de siete veces el monto inicialmente previsto y casi cinco veces el monto finalmente colocado.

El MEF precisó a El Comercio que la emisión de US$4.500 millones corresponde a nueva deuda que se destinará a financiar parte del presupuesto 2027, así como el crédito suplementario de más de S/8.000 millones. Además, aclaró que se evaluará la oportunidad de realizar otra emisión de bonos en moneda local o extranjera “sujeto a las condiciones de mercado”.

La transacción reunió a más de 320 inversionistas nacionales e internacionales y se distribuyó en dos plazos: 12 y 30 años, con tasas de 6,06% y 6,45%, respectivamente. Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance, explicó que US$2.500 millones corresponden al bono con vencimiento en el año 2038 y US$2.000 millones al que vence en el 2056.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, destacó la demanda superior a los US$ 21,000 millones que recibió la emisión de bonos peruanos en el mercado internacional. Foto: MEF.

“La gran demanda de inversionistas que ha tenido la operación brinda un espaldarazo a los fundamentos macro de Perú”, resaltó Rebolledo.

Alberto Arispe, CEO de Kallpa SAB, coincidió en que las condiciones alcanzadas por esta reciente colocación demuestran que la comunidad financiera internacional “está dándole un respaldo importante al país”.

“Esto establece el ‘benchmark’ para los bonos de corporativos peruanos que salgan los próximos meses. Es una buena prueba de que hay apetito por los papeles peruanos. Lo más importante es que el mercado tiene confianza de que el Perú va a pagar; confía en el riesgo peruano”, comentó Arispe.

El MEF, por su parte, enfatizó que se trata de la mayor emisión peruana en dólares hasta la fecha, así como la mayor colocación de bonos sostenibles en esa moneda realizada por un país de Latinoamérica.

Entrevista con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. (Fotos de uso EXCLUSIVO de El Comercio). / HUGO PEREZ

Señales de confianza

Tanto Arispe como Rebolledo sostuvieron que la colocación demuestra que existe apetito por los títulos nacionales a tasas competitivas. “Ello se percibe en la importante reducción de ‘spread’ en comparación con el rendimiento del Tesoro de Estados Unidos”, detalló Rebolledo.

El ‘spread’, también conocido como diferencial de tasa, refleja el porcentaje de puntos básicos de interés adicionales que un país -como el Perú- debe pagar frente a la referencia de los bonos del Tesoro estadounidense.

De acuerdo con el MEF, si bien el ‘spread’ inicial de oferta de los bonos sostenibles se situó en 160 puntos básicos, la elevada demanda de inversionistas permitió que este se reduzca a 118 puntos para el tramo de bonos a 12 años y a 120 puntos para el de 30 años.

En sencillo, Eloa Aguirre, Head de Renta Fija Local en Sura Investments, remarcó que conforme ingresaron las órdenes de compra, el Perú pudo ajustar las condiciones de la oferta de bonos a su favor.

“Los niveles del ‘spread’ alcanzados son interesantes en el contexto actual, considerando que los bonos del Tesoro de EE.UU. están en niveles elevados, con el bono a 10 años rondando el 5%. Que el Perú, teniendo un riesgo mayor que EE.UU., logre un ‘spread’ tan comprimido, refleja los fundamentos que los inversionistas extranjeros siguen reconociendo en el país”, anotó Eloa Aguirre, Head de Renta Fija Local en Sura Investments.

Aguirre remarcó, en ese sentido, que la reducción de ese diferencial se vislumbra en en una tasa final de financiamiento más baja.

Rebolledo añadió, en tanto, que el momento elegido por el Gobierno para realizar la operación fue favorable: según precisó, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años había pasado de 5,30% unas semanas atrás a 4,87% el día de la colocación. Este último martes, no obstante, volvió a subir ante la incertidumbre por el dato de inflación de EE.UU., lo cual hace aun más relevante el momento elegido para la colocación de deuda peruana.

Qué se sabe del Bono de reconocimiento tras pasar de ONP a AFP: esto dijo el MEF. (Fuente: El Peruano)

Qué implica el ‘tag’ sostenible

La emisión de bonos se realizó bajo el nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú, aprobado en mayo de este 2026. Según el MEF, las categorías vinculadas a estos recursos incluyen adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres e infraestructura resiliente, con acciones frente al fenómeno de El Niño. Este marco contempla, asimismo, programas y proyectos para reducir brechas sociales y proteger a poblaciones vulnerables.

Aguirre acotó que el Gobierno puede tener distintas finalidades para los recursos que obtendrá con el financiamiento, pero apuntó que estas deben estar vinculadas con ayuda social o con objetivos ambientales (según corresponda).

“Para algunos inversionistas, la etiqueta sostenible suma dentro de sus políticas o marcos de inversión, ya que necesitan mantener un determinado porcentaje de sus carteras en instrumentos de este tipo. Para esos grandes inversionistas, un bono sostenible es una oportunidad positiva, porque actualmente no hay mucha amplitud en este mercado, al menos en el ámbito local. Que el Perú emita estos instrumentos también podría abrir oportunidades para que otras compañías o emisores hagan lo mismo e incentivar el desarrollo de ese mercado”, puntualizó la especialista.

Reperfilamiento de deuda

En paralelo a la emisión de deuda, el Gobierno lanzó una oferta de intercambio de bonos en dólares con vencimientos en el 2027, 2030 y 2031 por nuevos títulos que vencen en 2038. El objetivo anunciado por el MEF es mejorar el perfil de la deuda pública y fortalecer las referencias de largo plazo de su curva de rendimiento en moneda extranjera.

El MEF precisó a este Diario que la oferta concluye el 17 de noviembre. Recién entonces, según el ministerio, se conocerá cuánto se intercambiará efectivamente.

Rebolledo destaca que reducir la concentración de pagos en el corto plazo da mayor espacio a la caja fiscal. Ese beneficio, no obstante, dependerá del resultado del intercambio todavía abierto.

“Los bonos incluidos no tienen montos nominales pendientes tan grandes, porque algunos ya fueron objeto de recompras anteriores. Por ejemplo, los que vencen en el 2027 y 2030 tienen menos de US$500 millones cada uno. El de mayor tamaño es el de 2031, con aproximadamente US$2.800 millones en circulación. Si participaran todos los tenedores de los bonos incluidos, el monto estaría cerca de los US$4.500 millones, pero no siempre participan todos, así que debería quedar por debajo de esa cifra”, finaliza Aguirre.