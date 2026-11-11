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Perú anuncia la emisión de bono de referencia a 10 años
Perú anuncia la emisión de bono de referencia a 10 años
Por Paola Villar S.

En su retorno al mercado de deuda en dólares, a pocos días del ‘roadshow’ de inPerú en Nueva York, el gobierno peruano encontró más de una respuesta favorable. Este lunes, el Ejecutivo concretó una colocación de bonos globales sostenibles por US$4.500 millones, en una operación que recibió órdenes por más de US$21.000 millones y que fue destacada por Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como un hito histórico.

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