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Resumen

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Tras juramentar como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el pasado miércoles 28 de julio, Elmer Cuba avanza con las designaciones más importantes de su sector. Así, este viernes se oficializó el nombramiento de Luis Alberto Arias como jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del MEF; una posición clave en dicha cartera económica.

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