David Tuesta, extitular del MEF, explica que un jefe del Gabinete de Asesores asume la misión de sacar adelante los temas transversales que busca impulsar el sector, llegando a ser, en muchos casos, la voz del ministro. “Lo que corresponda al MEF y las facultades legislativas, por ejemplo, muy probablemente será llevado por Luis Alberto. Va a tener un rol fundamental”, indica.

En ese sentido, Tuesta destaca que Arias es un economista “sumamente respetado por personalidades del sector público y privado”, y agrega que se trata de un profesional “que siempre habla con sustento y evidencia”. “Elmer Cuba, que ha trabajado mucho en el sector privado, ha visto en él una persona que puede aportar de manera directa en su equipo”, opina.

Arias lideró la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) entre el 2000 y 2003, y también fue jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima: ha destacado por su experiencia en el ámbito tributario. No obstante, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, remarca que Arias también fue director y vicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR), lo que demuestra su conocimeinto en materia monetaria.

LIMA 09 DE FEBRERO DE 2024. Foto: Joel Alonzo/El Comercio / JOEL ALONZO

“Es una persona con mucha credibilidad y creo que va a apuntar a un factor clave en nuestro país: recuperar la fortaleza de las finanzas públicas por el lado de los ingresos”, señala Castilla a El Comercio.

Juan José Marthans, exdirector del BCR y economista del PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, coincide con que Arias aportará al MEF desde su experiencia en materia tributaria, y remarca que una de las prioridades para la gestión de Cuba estará, justamente, asociada a la necesidad de replantear la composición y dimensión del frente de recaudación.

“Cuando hablamos de la meta fiscal de déficit —como la meta de 1% que debemos cumplir de aquí a dos años— es importante verla no solo desde el lado del gasto, sino también desde la recuperación de la recaudación como porcentaje del PBI. Los déficits no aparecen únicamente porque el gasto sea alto; también se producen porque lo comparamos con un nivel de ingresos tributarios estructuralmente muy pequeño”, explica Marthans.

MEF sustenta crédito suplementario de S/ 9.596 millones para impulsar obras y garantizar servicios esenciales. (Foto: Andina)

Fichaje viceministerial

Este Diario también pudo confirmar, a partir de diversas fuentes, los dos perfiles que el ministro Cuba habría planteado para ocupar los cargos viceministeriales de su sector: Fabrizio Orrego, a quién se designaría como viceministro de Economía; y Erick Lahura, quién volvería a liderar el viceministerio de Hacienda. Al cierre de este informe, sus nombramientos no han sido oficializados.

Orrego, economista del BCR, se desempeñó anteriormente como jefe del departamento de Análisis de Política Monetaria de dicha entidad, y también fue asesor del Director Ejecutivo de la Silla del Cono Sur en Fondo Monetario Internacional (FMI). .

Por su parte, Lahura cuenta con experiencia de más de 20 años en el sector público, fue especialista en Investigación Económica del BCR y ya ha sido funcionario del MEF: el economista ocupó el cargo de viceministro de Hacienda entre el 29 de noviembre del 2024, durante la gestión de José Arista y hasta después de la gestión del exministro José Salardi. Antes de asumir dicha posición, Lahura ejerció la jefatura del Gabinete de Asesores de dicho sector.

A mediados del 2025, el ministro Raúl Pérez-Reyes lo designó como viceministro de Economía; posición que ocupó hasta finales de octubre del año anterior, tras la designación de Denisse Miralles como titular del MEF.

Al parecer de Tuesta, Cuba ha apuntado a diversos perfiles con trayectoria en el banco central y con ‘expertise’ diverso: en el caso de Orrego, enfatiza que se trata de un economista que ha trabajado en diversos temas de productividad, formando parte de reuniones del staff del propio directorio; y en el caso de Lahura, remarca que ha pasado por diversas áreas de política fiscal y monetaria, y destaca su presencia en la cartera de Economía durante un período de alta volatilidad. “Hay un buen aporte”, destaca.

Marthans considera que Lahura podría reforzar la gestión del ministro Cuba debido a su conocimiento previo sobre dicha cartera. Al mismo tiempo, Castilla precisa que apuntar a personas que ya conocen el MEF y el sector público “ayuda mucho”, aunque considera vital que se apoye, a la par, la gestión de las direcciones generales del ministerio.

“Yo le doy el beneficio de la duda al ministro Cuba, porque estos puestos son de mucha confianza y mucha cercanía con el ministro. Pero uno de los temas que él tiene que compensar es que no tiene experiencia en el Ejecutivo. [...] No debería repetirse lo que se hizo en el pasado: al inicio de la gestión [de José] Salardi se descabezó al 90% de las direcciones generales del MEF y se colocó gente nueva. Eso es algo que no puede repetirse. Hay mucho talento dentro del ministerio, y ojalá los viceministros que ingresen apelen a la memoria institucional que existe dentro”, puntualiza Castilla.

La modificación realizada por el MEF busca fortalecer la gestión en los programas sociales que atienden a la población vulnerable.

Retos inmediatos

Sobre los desafíos de corto plazo que asume el flamante titular del MEF, Marthans apunta a dos aspectos en aras de sostener el crecimiento, generar incentivos para la inversión privada y atraer el interés de la inversión extranjera: el primero, según indica, estará asociado a la necesidad de evitar que el fenómeno de El Niño (FEN) afecte sobremanera la producción, infraestructura y capital humano del país; un objetivo central para toda la gestión gubernamental de la presidenta Fujimori.

“Es necesario contar con un esquema de reacción y prevención bien focalizado, que cubra las expectativas del sector productivo en todas sus dimensiones”, anota el economista.

En esa misma línea, Castilla agrega que los componentes de capacidad logística, despliegue nacional y adquisiciones de diversos bienes, entre otros, dependen fuertemente del MEF y de sus sistemas administrativos, por lo cual considera vital el papel del sector en lo que compete al manejo del FEN.

Posible El Niño Costero extraordinario elevaría el riesgo de lluvias intensas e inundaciones en la costa norte. (Foto: Andina)

En segundo lugar, Marthans subraya que será vital el papel que asuma el MEF en la lucha contra la inseguridad.

“No puede haber reactivación sostenible con los niveles de inseguridad actuales. La inseguridad está afectando, sobre todo, al sector emprendedor: aproximadamente una quinta parte del PBI está seriamente dañada por la extorsión y la criminalidad. El MEF no es el único responsable, pero las medidas que surjan de la solicitud de facultades extraordinarias que el Ejecutivo ha planteado al Congreso son vitales. Es urgente aprobarlas; no tenemos tiempo que perder”, explica.

Así, Castilla opina que Cuba asumirá, en particular, el reto inmediato de explicar con precisión el pedido de facultades legislativas que presentará el Gobierno en los próximos días, ante las diversas aristas en materia económica, tributaria, laboral y regulatoria que el documento podría abarcar. “Ese es un frente fundamental”, precisa.

Castilla recuerda, a la vez, que una prioridad a corto plazo para el ministro Cuba recaerá en la presentación del proyecto de ley del presupuesto público 2027, que debe ser presentado ante el Congreso antes de que culmine agosto.

En tanto, Tuesta resalta que Petro-Perú será un reto significativo para el MEF: “Lo primero que va a hacer seguramente es nombrar un nuevo directorio, y hay decisiones que se tendrán que tomar de manera alineada y técnica con ProInversión y con el gestor del proceso. Es un aspecto muy urgente”, finaliza.