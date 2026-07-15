El documento también advirtió que la ley no desarrolla aspectos necesarios para ejecutar el pago de estos beneficios laborales. Foto: Andina.
El documento también advirtió que la ley no desarrolla aspectos necesarios para ejecutar el pago de estos beneficios laborales. Foto: Andina.
Por Redacción EC

Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), revisado por RPP, concluyó que la ley que reconoce las gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS (Decreto Legislativo 1057) contienen vacíos e inconsistencias que impiden una aplicación inmediata y uniforme.

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