El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a los conductores de transporte público en vehículos menores (mototaxis) que el empadronamiento ante las municipalidades u otras entidades públicas no es un requisito para acceder al subsidio económico de S/ 4 por galón aprobado por el Gobierno.

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La institución recordó a los mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios que deben inscribir sus datos únicamente en el aplicativo web del MEF.

​El beneficio creado mediante el Decreto de Urgencia N.° 011-2026, contempla una ayuda económica por galón de gasolina o gasohol adquirido, con un tope máximo de S/ 100 mensuales por beneficiario y una vigencia de tres meses desde su implementación.

Asimismo, el MEF recordó que el registro en el aplicativo es 100% digital y no requiere de un usuario ni contraseña previa. Para inscribirse y recibir el abono, los conductores de mototaxis deben cumplir con los siguientes requisitos:

​Contar con DNI vigente.

​Tener licencia de conducir vigente Clase B, Categoría II-C.

​Contar con un vehículo L5 identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje.

​Tener SOAT vigente o CAT emitido por una AFOCAT.

​Efectuar las compras de combustible en servicentros o establecimientos de Loreto, Ucayali o Madre de Dios formalmente inscritos ante el OSINERGMIN y respaldados con comprobante electrónico.

​Tras completar el formulario en la plataforma, las solicitudes ingresarán a un proceso de validación con la Sunat y el MEF para verificar que la información proporcionada cumpla con los marcos normativos. Cada conductor podrá consultar el estado de sus comprobantes y el monto acumulado directamente en la plataforma.

​Una vez validada la información, el MEF remitirá el padrón final de beneficiarios al Banco de la Nación, entidad encargada de abonar el subsidio de forma directa a los mototaxistas debidamente identificados o a través de sus representantes legales.