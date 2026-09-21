​Tras completar el formulario en la plataforma, las solicitudes ingresarán a un proceso de validación con la Sunat y el MEF para verificar que la información proporcionada cumpla con los marcos normativos. (Foto: GEC)
​Tras completar el formulario en la plataforma, las solicitudes ingresarán a un proceso de validación con la Sunat y el MEF para verificar que la información proporcionada cumpla con los marcos normativos. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a los conductores de transporte público en vehículos menores (mototaxis) que el empadronamiento ante las municipalidades u otras entidades públicas no es un requisito para acceder al subsidio económico de S/ 4 por galón aprobado por el Gobierno.

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