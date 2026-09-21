El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a los conductores de transporte público en vehículos menores (mototaxis) que el empadronamiento ante las municipalidades u otras entidades públicas no es un requisito para acceder al subsidio económico de S/ 4 por galón aprobado por el Gobierno.
La institución recordó a los mototaxistas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios que deben inscribir sus datos únicamente en el aplicativo web del MEF.
El beneficio creado mediante el Decreto de Urgencia N.° 011-2026, contempla una ayuda económica por galón de gasolina o gasohol adquirido, con un tope máximo de S/ 100 mensuales por beneficiario y una vigencia de tres meses desde su implementación.
Asimismo, el MEF recordó que el registro en el aplicativo es 100% digital y no requiere de un usuario ni contraseña previa. Para inscribirse y recibir el abono, los conductores de mototaxis deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Contar con DNI vigente.
- Tener licencia de conducir vigente Clase B, Categoría II-C.
- Contar con un vehículo L5 identificado mediante su Placa Única Nacional de Rodaje.
- Tener SOAT vigente o CAT emitido por una AFOCAT.
- Efectuar las compras de combustible en servicentros o establecimientos de Loreto, Ucayali o Madre de Dios formalmente inscritos ante el OSINERGMIN y respaldados con comprobante electrónico.
Tras completar el formulario en la plataforma, las solicitudes ingresarán a un proceso de validación con la Sunat y el MEF para verificar que la información proporcionada cumpla con los marcos normativos. Cada conductor podrá consultar el estado de sus comprobantes y el monto acumulado directamente en la plataforma.
Una vez validada la información, el MEF remitirá el padrón final de beneficiarios al Banco de la Nación, entidad encargada de abonar el subsidio de forma directa a los mototaxistas debidamente identificados o a través de sus representantes legales.