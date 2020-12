La reactivación económica se ha acelerado y ello se percibiría en mejores resultados de la actividad peruana para el cuarto trimestre, según espera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Su titular, Waldo Mendoza, nos detalla que la economía muestra una recuperación “casi como una V”, y resalta las acciones en las que se enfocará el gobierno de transición.

— ¿Qué medidas de política usarán para reactivar la economía?

Tenemos a la mano la inversión pública, una variable que es potentísima y recomendable por varios motivos. Uno tiene un efecto reactivador inmenso, no solo en el corto plazo, sino que te deja carreteras, caminos, te crean capacidad instalada. Dos, es un gasto que pueda saltar un año y luego, puede volver a la normalidad y no hay un problema de recursos. Perú debe ser uno de los pocos países que donde la queja usual es que no gastamos. Ya quisieran tener los vecinos ese problema de no poder gastar. A través de este ministerio me pondré a trabajar para convocar a los gobiernos regionales y locales, para apoyarlos, entrenarlos, para que el dinamismo que ya se está mostrando –la cifra de crecimiento en noviembre es la más alta en los últimos 10 años– sea un potente elemento.

El otro elemento reactivador es acelerar el proceso de normalización. Felizmente, la pandemia ya está en niveles razonablemente controlados. La otra tarea es revisar los grandes proyectos. Por ejemplo, ahora que la agroexportación va a tener un golpe negativo –va a tenerlo, no sabemos la magnitud–, si mitigamos esto con el inicio de proyectos de irrigación, como Majes Siguas II o como Chavimochic, la productividad, la rentabilidad de este sector puede recuperarse o compensarse de esa manera.

— Las obras como Majes y Chavimochic hace bastante tiempo están trabadas, ¿entonces, evalúan acelerarlas?

Son proyectos muy complicados. Tengo una reunión para tratar exclusivamente este tema [de Majes Siguas]. En particular, Majes está un poco más avanzado

— El Consejo Fiscal acaba de decir que el espacio fiscal es nulo y las ampliaciones del déficit pondrían en riesgo la sostenibilidad. Usted señala que se mantendrá una posición expansiva, ¿qué va pasar el 2021?

En la foto de mitad de año, el Perú aparecía como un paria en el mundo con la caída trimestral más grande del mundo en el segundo trimestre de este año, con el número de infectados y muertos por millón de habitantes más grande en el mundo. En la foto de fin de año, esa figura va a cambiar sustantivamente. La epidemia, si bien no está totalmente controlada, está en un nivel infinitamente mejor que en junio y julio y la economía muestra una recuperación casi como una V, todavía en el tramo negativo, pero estamos en mejor situación. Esto, en parte, porque estamos normalizando la reincorporación de actividades económicas; porque el respirador mecánico funcionó, es decir, no se han muerto muchas empresas, sino solo algunas; y porque desde este ministerio vamos a darle un empujón. Así que ese crecimiento del 10% para el 2021 está firme.

“En abril publicaremos las proyecciones macroeconómicas actualizadas. Ahora que me ponga a trabajar en ello [...] haremos proyecciones más finas”.



— Usted y el Consejo Fiscal habían documentado que el MEF no había sido tan fino con las proyecciones de los ingresos fiscales, ¿podemos decir que ya están afinadas?

En abril del 2021 debemos publicar las proyecciones macroeconómicas actualizadas, y ahora que me ponga a trabajar en ello, porque he estado más abocado al Congreso, haremos proyecciones más finas. Solo les debo repetir que elevar la presión tributaria en el Perú no es una tarea sencilla, básicamente porque tenemos un gran sector de autoempleados; entonces, le cobramos a una parte de la población.

— La exministra Alva proyectaba un incremento de los ingresos fiscales en 1,5% del PBI para el próximo año, ¿se logrará?

Hay que comprobarlo con la recuperación, que creo que va a ser más rápida y más fuerte de lo que se esperaba. Eso podría hacer que esas proyecciones aparentemente optimistas, en una de esas se realicen.

— De no tener una respuesta positiva del TC sobre la norma que permite la devolución de aportes de la ONP, en la que insistió el Congreso, ¿cómo se vería afectada la sostenibilidad fiscal?

El Perú se prestaba anualmente US$3.500 millones en promedio hasta antes de la pandemia. Este año de emergencia sanitaria, entre ahorros y endeudamiento, debemos haber gastado alrededor de US$18.000 mlls. Esto es un golpe durísimo para las finanzas públicas, porque va a implicar un déficit fiscal del 9%. Si a este escenario le añadiéramos S/15.000 millones en gastos adicionales por ese tema, estaríamos ante una situación absolutamente adversa a la sostenibilidad fiscal y al buen manejo de las finanzas.

ONP. (Foto: GEC)

— ¿Se mantienen las cifras de proyección de inversión pública? ¿En qué situación terminaría la inversión privada para el cierre del año?

Las proyecciones actualizadas de inversión para este año son de una caída de la inversión privada en 21% y de una caída de la inversión pública en 17,6%. Para el 2021, esperamos una recuperación del 22% en la inversión pública, lo cual es claramente posible, porque no tenemos cuello de botella de financiamiento. Todo este año no hubo inversión pública por el confinamiento y en la privada esperamos una recuperación también sustantiva.

— ¿Las cifras sobre la producción nacional han cambiado?

Las proyecciones de las últimas semanas son cada vez mejores. Hubo un momento en mayo y junio en que las proyecciones empeoraron, pero los resultados recientes han empezado a ser mejores. Seguimos con el -12% [de proyección para el 2020], que nos parece bastante razonable, pero con un tercer y cuarto trimestre muy distinto al de los otros dos trimestres.

— Antes de que asumiera el MEF se le criticó por afirmar en un artículo que era casi imposible ver una segunda ola de la pandemia. Pero el Minsa y Essalud ya evalúan escenarios para que ello se de hacia el primer semestre del 2021. ¿Mantiene su posición?

Lo escrito, escrito está. Ahora estoy en un colectivo en el que escucho a la ministra de Salud, dialogamos, y mi opinión es una de 19 opiniones. Lo único concreto es que la situación de la epidemia está mucho mejor que hace unos meses y la posibilidad de una segunda ola, la estudiamos, la evaluamos, y en ese tema, la ministra de Salud es la que tiene la palabra.

— La titular del Consejo de Ministros habló de las obras que se van a priorizar el próximo año, en las que está la cartera de Pro Inversión. ¿Se mantiene la intención de impulsar las distintas obras al 2021 y de usar este esquema de gobierno a gobierno que se mencionaban en obras como por ejemplo las líneas del metro?

Voy a revisarlo, todavía no lo he visto.

— ¿Cuál es su lectura sobre la posibilidad de que se pueda reformar ciertos puntos del capítulo económico en la Carta Magna?

Lo que puede decir más como ciudadano y como profesor que como ministro, es que todos leamos la Constitución de principio a fin con pie de página incluido. Luego expliquemos cómo un cambio en la Constitución en una u otra dirección permite elevar la tasa de crecimiento del nivel de vida. La Constitución no es un fin es un instrumento para lograr grandes objetivos. Hay que explicar qué cosas no se pueden hacer con la Constitución actual, qué problemas no se pueden solucionar, por ahí se puede empezar la discusión. Si encontráramos que hay un gran problema del que depende la vida de la población, se necesitaría un cambio, pero debemos partir de leer todos las Constitución.