Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Solo están obligados a aportar al régimen previsional los trabajadores dependientes. (Foto: Andina)
Solo están obligados a aportar al régimen previsional los trabajadores dependientes. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó el reglamento de la Reforma del Sistema de Pensiones para que los trabajadores independientes ya no estén obligados a aportar al sistema a las AFP y ONP y que este se mantenga como voluntario.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.