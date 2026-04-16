El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó el reglamento de la Reforma del Sistema de Pensiones para que los trabajadores independientes ya no estén obligados a aportar al sistema a las AFP y ONP y que este se mantenga como voluntario.

Con estos ajustes se mantiene la afiliación y contribución voluntaria de aquellos que realizan actividad económica sin tener una relación de dependencia laboral. Es decir, los trabajadores que no están en planilla y emiten recibos por honorarios o quienes tienen su propio negocio.

Solo están obligados a aportar al régimen previsional los trabajadores dependientes, aquellos formales que se encuentran en planilla y se les descuenta sus aportes de su salario mensual.

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Cabe recordar que en septiembre del 2025 el Congreso dispuso, a través de ley de la reforma previsional, la obligación de los trabajadores independientes a aportar a las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) y Oficina de Normalización Previsional (ONP) a partir del 2028.

Sin embargo, el Congreso dispuso la eliminación de esta exigencia mediante un artículo incorporado en la ley 32445 del octavo retiro de 4 UIT de los fondos de las AFP, que se dio entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Además, el Decreto Supremo publicado en El Peruano se enfoca en adecuar la normativa para que aplique la eliminación de la obligación de los trabajadores independientes a afiliarse y aportar al sistema previsional.