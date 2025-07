MEF no modificará la regla fiscal: “Sí podríamos llegar a la meta del 2,2%”

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, descartó cambiar la regla fiscal, debido a que los ingresos tributarios del país permitirían cumplir con el objetivo proyectado, de 2,2%.

“Estuvimos evaluando subir la regla hacia 2,5% o 2,4%, pero los resultados que hemos observado en el mes de junio y en lo que va de julio, en términos tributarios, nos indican que sí podríamos llegar a la meta del 2,2% tal cual está planteada en la regla fiscal aprobada el año pasado”, mencionó.

Según Pérez Reyes, en el primer semestre de este año, la recaudación tributaria creció 13,8% a comparación del mismo periodo del 2024. “Lo cual está por encima incluso de lo proyectado en el marco macroeconómico multianual del año pasado […] por eso justamente la semana pasada después de varios análisis hemos decidido no modificar la regla”, señaló.

El ministro dio estas declaraciones ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Él acudió al grupo de trabajo para sustentar el pedido de crédito suplementario que asciende a S/ 834.3 millones.

Anuncio se dio en mayo

En mayo de este año, el ministro refirió que se plantearía una modificación de la regla fiscal con el objetivo de llegar de forma inmediata al 2,8%.

“Vamos a plantear una modificación de la regla fiscal porque ya el año pasado tuvimos 3,6% de déficit fiscal. Queremos llegar de forma intermedia a un 2,8%. Se planteó una regla de 2,2% (para este año), pero es claro que esta regla implicaría una desaceleración de la economía que no consideramos necesaria”, apuntó el ministro frente a los medios.

Vale decir que el ministro había aceptado, en una entrevista ofrecida para El Comercio antes de la quincena de junio, que no había certeza de lograr una recaudación tributaria positiva; por lo tanto, pensaban hacer un cambio de la meta de 2,2% a 2,5% (y no 2,8%, como lo mencionó ante los medios).

“Esto no significa que no vamos a buscar llegar al 2,2%. De hecho, en algún escenario incluso podríamos estar hasta debajo del 2,1%. Lo que queremos es evitar tener un ajuste de cinturón hacia final de año que genere una caída en la demanda de algunos mercados y que pueda generar no una recesión”, declaró.

Al cierre del 2024, el Perú incumplió por segundo año consecutivo la meta fiscal y según el Instituto Peruano de Economía, la tendencia podría mantenerse este 2025 y el 2026.