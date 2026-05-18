Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reafirmó su respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores del sector público, así como a los espacios de diálogo y negociación colectiva establecidos en el marco de la Constitución y las leyes vigentes.

En ese sentido, el MEF precisó que no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre las normas aprobadas por el Congreso de la República, vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de los trabajadores del sector público.

“El ministerio reconoce la importante labor que realizan los trabajadores del país y ratifica su disposición permanente al diálogo técnico y responsable con las organizaciones sindicales, en el marco de la negociación colectiva centralizada y de los espacios institucionales correspondientes”, se lee en el comunicado.

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Asimismo, el MEF señaló que continuará evaluando junto con los sectores involucrados, mecanismos responsables y sostenibles que permitan avanzar progresivamente en la mejora de las condiciones de los servidores públicos, preservando, al mismo tiempo, el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país.

“El MEF reitera su disposición permanente al diálogo y al trabajo conjunto, en el marco del respeto a los derechos laborales y sustentabilidad fiscal”, subrayó.