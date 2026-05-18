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En un comunicado, el MEF reafirmó su respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores del sector público. Foto: GEC.
En un comunicado, el MEF reafirmó su respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores del sector público. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reafirmó su respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores del sector público, así como a los espacios de diálogo y negociación colectiva establecidos en el marco de la Constitución y las leyes vigentes.

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