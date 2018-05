MEF: PBI habría crecido cerca de 5% en marzo y casi 6% en abril

"Es casi seguro que el crecimiento [de marzo] que va a anunciar el INEI va a estar cerca a 5%, una cifra que no se veía hace bastante tiempo", adelantó el ministro de Economía, David Tuesta la noche del domingo.

Además, el titular del MEF detalló que en abril el crecimiento del PBI "muy probablemente esté cercano al 6%".

"En mayo estamos viendo que la campaña del Día de la Madre ha estada estupenda en las cifras adelantas y muy probablemente va a tener cifras similares (a marzo y abril)", explicó.



Para Tuesta estas noticias serían el resultado de decisiones concretas que ha tomado el Poder Ejecutivo y que permitirán inyectar casi S/60.000 millones a la producción del Perú, que representan 8% del PBI.

DEFIENDE ISC

Respecto al alza del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), Tuesta aseguró que no puede ser considerado un 'paquetazo', ya que su impacto en la inflación no será considerable.



"Según el Banco Central de Reserva, un ente independiente, no soy yo, dicen que el impacto en la inflación solamente va a ser de 0,2%", indicó reconociendo que el impacto real dependerá del comportamiento de los otros precios que no han sido afectados por el alza del ISC y que forman parte de la canasta básica.



"Esto tendría que verse dentro de todo un contexto del plan económico que estamos llevando a cabo. Este gobierno y básicamente mi gestión en el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una vocación, fundamentalmente, por reactivar y crecer a mediano y largo plazo", dijo.