El Perú continúa avanzando en su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A la fecha, el país ha logrado la aprobación de siete de los 23 comités evaluadores del organismo, mientras impulsa reformas estratégicas en cuatro ámbitos clave de la economía nacional, informó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

Los comités que ya emitieron una evaluación favorable al Perú son los de Salud, en junio de 2024; Política de Desarrollo Regional, en diciembre de 2024; Política Regulatoria, en abril de 2025; Pesca y Política Educativa, en noviembre de 2025; y Políticas del Consumidor y Agricultura, en abril de 2026.

En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) coordina directamente acciones con cuatro comités vinculados a temas prioritarios para el sector. En materia presupuestal, viene impulsando mejoras orientadas a fortalecer la eficiencia del gasto público, desde la planificación hasta la ejecución de los recursos. En el ámbito fiscal, trabaja en la evaluación e incorporación de mejores prácticas internacionales para elevar la competitividad de la economía y ampliar la base tributaria.

Asimismo, en el frente de mercados financieros, las acciones se enfocan en optimizar la gobernanza de los organismos supervisores y reguladores, así como en fortalecer los sistemas de pensiones, tanto público como privado. En materia de inversiones, el MEF impulsa políticas orientadas a mejorar el clima de negocios y promover una conducta empresarial responsable por parte de las corporaciones multinacionales.

“Desde que recibimos la invitación para adherirnos a la OCDE, en ese marco, el Perú ha recibido misiones de evaluación de funcionarios de la organización y ha participado activamente en las evaluaciones de adhesión en Francia. Para concretar este ingreso a la OCDE, el país debe superar la evaluación de 23 comités, de los cuales siete ya emitieron un resultado favorable. Adoptar los estándares y mejores prácticas de la OCDE permitirá mejores resultados el país y nuestros ciudadanos”, detalló el titular del MEF.

Además, destacó el rol articulador del sector en este proceso. “Coordinamos directamente con cuatro comités clave, y también participamos y brindamos soporte técnico a otras entidades del sector público en sus respectivos procesos de evaluación, dado el carácter transversal y multisectorial de los estándares que exige la OCDE”, señaló.