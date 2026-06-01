Resumen

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Los comités que ya emitieron una evaluación favorable al Perú son los de Salud, en junio de 2024; Política de Desarrollo Regional, en diciembre de 2024; Política Regulatoria, en abril de 2025; Pesca y Política Educativa, en noviembre de 2025; y Políticas del Consumidor y Agricultura, en abril de 2026. Foto: GEC.
Los comités que ya emitieron una evaluación favorable al Perú son los de Salud, en junio de 2024; Política de Desarrollo Regional, en diciembre de 2024; Política Regulatoria, en abril de 2025; Pesca y Política Educativa, en noviembre de 2025; y Políticas del Consumidor y Agricultura, en abril de 2026. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Perú continúa avanzando en su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A la fecha, el país ha logrado la aprobación de siete de los 23 comités evaluadores del organismo, mientras impulsa reformas estratégicas en cuatro ámbitos clave de la economía nacional, informó el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

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