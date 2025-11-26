La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sustentó ante el Congreso el Contexto Macroeconómico y la Proyección de Ingresos 2026, donde destacó que el Perú transita un proceso firme de recuperación económica y una trayectoria fiscal que permitirá asegurar la sostenibilidad del Presupuesto Público 2026.

Durante su presentación, la titular del MEF explicó que entre enero y septiembre de 2025 el PBI creció 3,3%, impulsado por el fortalecimiento de la demanda interna, con una mayor inversión privada, que registró un crecimiento de 11,4% en el tercer trimestre, su mayor nivel desde 2021, y un avance sostenido en sectores como agro, pesca y construcción.

Asimismo, resaltó que el empleo formal alcanzó 6.2 millones de trabajadores, creciendo 4,6 % anual, principalmente por el dinamismo del empleo privado. “El Perú cuenta hoy con un marco macroeconómico robusto, que integra crecimiento sostenido, expectativas empresariales en terreno optimista y una ruta clara de consolidación fiscal. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la recaudación y garantizar que cada sol del Presupuesto 2026 se traduzca en mejores servicios y más oportunidades para las familias peruanas”, subrayó durante su presentación.

En esa misma línea, el MEF proyectó que en 2026 la economía peruana crecerá 3,2%, muy por encima del promedio regional, ubicando al país nuevamente entre las economías de mejor desempeño en América Latina.

Este crecimiento será impulsado por el gasto privado, la recuperación de las exportaciones, que aumentarán 4,9%, y un entorno externo favorable para los metales, con precios del cobre y del oro en niveles históricamente altos.

En materia fiscal, la ministra informó que el déficit continuará reduciéndose hasta llegar a 2,2% del PBI en 2025, convergiendo gradualmente hacia su regla fiscal de mediano plazo. Para financiar el Presupuesto 2026, estimado en S/257.562 millones, el MEF proyectó que el 87,6% provendrá de ingresos fiscales, principalmente impuestos administrados por la Sunat, y el 12,4% de endeudamiento, destacando que los Recursos Ordinarios, impulsados por una mayor recaudación y medidas para ampliar la base tributaria, cubrirán el 66,5 % del total.