Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, adelantó que prevé acudir al Tribunal Constitucional por leyes con alto costo fiscal. El anuncio lo dio en medio de su participación en el Foro Económico Internacional en Panamá.

La titular del MEF indicó que será el premier quien lidere la estrategia de identificar cuáles son las leyes que estarían generando mayor costo.

“Nuestro premier está liderando esa estrategia de identificar cuáles son los vehículos, digamos, que estarían generando mayor costo permanente y no han tenido esa revisión de qué ingresos permanentes las van a financiar”, sostuvo para RPP.

Miralles destacó que, más allá de acudir al TC, donde ya han tenido conversaciones, el entendimiento con el Congreso.

“Más allá de la estrategia de ir al Tribunal Constitucional, que ya se han tenido conversaciones, destacó lo que hemos logrado en estos tres meses de diálogo constructivo con el Congreso. Muchos congresistas han entendido que las normas aprobadas tienen que ser atendidas responsablemente. Con el MEF estamos trabajando propuestas que sean viables”, explicó.

Sobre una fecha estimada para conocer dichas leyes, la titular del MEF sostuvo que está “dentro de los plazos”, y que probablemente se tenga a fines de enero o inicios de febrero.