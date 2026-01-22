La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, indicó que el PBI cerraría 2025 con un crecimiento aproximado de 3,3%, con sesgo al alza, y que para el periodo 2026-2031 se estima una tasa promedio de 3,2%.

Sin embargo, fue enfática en señalar que el país tiene el potencial para crecer a tasas superiores al 5 %, condición necesaria para que los beneficios del crecimiento se reflejen de manera tangible en la población.

Además, destacó que Perú mantiene una sólida posición macroeconómica sustentada en una inflación promedio anual de 4,4%, una de las más bajas de la región, un riesgo país promedio de 172 puntos básicos, muy por debajo del promedio latinoamericano, y un nivel de reservas internacionales netas equivalente al 28% del PBI.

“Estos constituyen la principal carta de presentación del Perú ante los inversionistas y los mercados internacionales”, comentó durante su participación en el desayuno empresarial “Nuevo marco aplicable a las Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos”.

No obstante, la titular del MEF reconoció que el país enfrenta importantes desafíos. Señaló la necesidad de continuar mejorando los marcos normativos, reducir barreras burocráticas y agilizar los procesos administrativos, de modo que la inversión privada no solo llegue al país, sino que se ejecute con rapidez y eficiencia.

En relación con la inversión, indicó que en los últimos años se ha registrado una expansión sostenida de los proyectos de APP y de Proyectos en Activos, con resultados particularmente positivos en 2024 y 2025.

“Este dinamismo ha permitido recuperar el ritmo previo de adjudicaciones y responde a la necesidad nacional de contar con infraestructura de calidad en plazos razonables”, comentó. Añadió que la inversión minera también mostró un crecimiento promedio anual de 6% en el quinquenio, impulsada por proyectos emblemáticos comoQuellaveco, Mina Justa y grandes inversiones estratégicas como el puerto de Chancay, la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez y la modernización de los muelles norte y sur.

En cuanto a la brecha de infraestructura, advirtió que los recursos fiscales son insuficientes para cerrarla únicamente con inversión pública, por lo que es indispensable apalancar capital privado mediante mecanismos como las APP y Obras por Impuestos, especialmente en proyectos de mediano y largo plazo.