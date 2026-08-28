Por Paola Villar S.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030, un documento que presenta las proyecciones de las principales variables macroeconómicas en el contexto vigente a nivel local e internacional. En dicho documento, el MEF es severo al reconocer que las cuentas fiscales peruanas enfrentan un “efecto adverso” ante el aumento de iniciativas legislativas aprobadas por el Congreso de la República en los últimos años; medidas que, tal como se advirtió en el pasado, afectarán en mayor medida a las cuentas públicas del Estado.

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