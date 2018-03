MEF saluda aprobación de reemplazo del D.U. 003

Tras la aprobación del Proyecto de Ley (P.L.) 2408, que reemplazará al Decreto de Urgencia (D.U.) 003, la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper felicitó el trabajo en conjunto realizado por el Ejecutivo y el Congreso.

“Quiero destacar que se han incorporado valiosos aportes al proyecto, especialmente, agradecer los aportes de Fuerza Popular, y de otras fuerzas políticas”, indicó durante una entrevista brindada a Canal N.



Además, Cooper resaltó que el proyecto de ley ofrece una salida para la continuidad de la obra pública y la salud de la economía.

“Lo que busca el proyecto de ley es que se empiecen a restituir los flujos de la economía. Sin flujos no hay pagos. Si no hay obras que continúen no va a haber el dinero que se necesita para hacer el pago de la reparación civil”, recordó.

Asimismo, aseguró también que otro de los objetivos de la norma descansa en garantizar la predictibilidad de las empresas y el financiamiento necesarios. Esto, para que los proyectos que actualmente están en ejecución no se detengan y puedan continuar operando.

En esa misma línea, el viceministro de Economía, César Liendo, indicó a El Comercio que el sector más beneficiado con la norma será la construcción.



"Teníamos un riesgo casi sistémico porque tenías toda la oferta constructora, por Lava Jato o el Club de la Construcción, parada. Esta norma restituye cadenas de pago, permite una mayor exposición financiera y viabiliza ventas. Además, permite que algunos proyectos en los que está Odebrecht se recompongan", detalló.

Por otro lado, aseguró que el texto sustitutorio aprobado hoy mantiene el espíritu de la norma que inicialmente presentó el Ejecutivo. En ese sentido, consideró que otro instrumento legal -como otro D.U. "corría riesgo de incertidumbre".

