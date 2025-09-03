MEF: Segundo paquete desregulatorio contempla expropiación de predios para acelerar ejecución de grandes proyectos

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, volvió a referirse a un segundo paquete desregulatorio con el objetivo de acelerar la ejecución de grandes proyectos. Este paquete incluye tres decretos legislativos que podrían aprobarse tras la solicitud de facultades legislativas al Congreso. El anuncio lo realizó durante su presentación ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso.

Las medidas están vinculadas a aspectos ambientales, arqueológicos y a la liberación de predios. “Hay titulares de áreas que no quieren vender a un precio determinado y esto nos lleva a dilatar el tiempo. Estamos planteando una ley que nos permitirá expropiar de forma completa y pagar un justiprecio más una prima. Si la persona no está de acuerdo, tendrá que ir al Poder Judicial”, refirió.

Asimismo, explicó que el marco normativo que buscan aprobar en este paquete también apunta a reducir los tiempos de trámites, cuando estos sean de índole municipal o se gestionen ante instancias arqueológicas o ambientales. De esta manera, un trámite podría ser aprobado automáticamente o mediante el silencio administrativo positivo.

“El marco normativo que estamos planteando es mucho asumir que las empresas, cuando presentan una información y la declaran, dicen la verdad y lo que habrá que hacer es fiscalizar ex post que así sea. Cuando no ocurra eso, las sanciones serán muy grandes; porque lo que estamos haciendo ahora es paralizar obras sobre la base de un exceso de trámites y permisos”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, los tres decretos legislativos están en fase final de elaboración. “Estamos a la espera de la presentación de las facultades para que en ese marco planteemos esas normas. Ya han sido conversadas con el sector privado y estamos en el proceso de conversar con los distintos ministerios para hacerlo de forma consensuada”, agregó Pérez Reyes.

Pedido de facultades

El ministro dijo a El Comercio, en una entrevista realizada la segunda semana de junio de este año, que solicitarán facultades al Congreso que incluirán alrededor de 14 temas tributarios, entre ellos el IGV digital, con el fin de mejorar la recaudación. “Queremos ver algunas medidas para reducir la evasión y la elusión tributaria, particularmente el IGV”, indicó.

Pérez Reyes no precisó la fecha en que el Ejecutivo pedirá las facultades, ya que esta tarea le corresponde al presidente del Consejo de Ministros. “Es mejor esperar a que el primer ministro establezca cuándo va a ser la fecha en la que se va a presentar”, destacó.

Durante su presentación ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, el ministro también informó sobre el avance de los paquetes desregulatorios que se vienen trabajando junto con el sector privado.

Según detalló, hasta la fecha han recibido 600 propuestas, de las cuales el 40% ya han sido atendidas. Estas se centran en eliminar trabas burocráticas y mejorar la eficiencia de los procesos administrativos.