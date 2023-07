“Si hubiera un sustento no nos vamos a oponer, pero hasta ahora eso no existe y tampoco vemos que el Ministerio de Economía y Finanzas se haya pronunciado al respecto”, apunta la representante gremial en esta entrevista.

—La presidenta Dina Boluarte anunciaría este 28 de julio la entrega de los lotes de Talara a Petro-Perú. ¿Si eso ocurre la transferencia ya estará consumada? ¿Qué posición tomará entonces la SNMPE?

Lo que el Gobierno puede anunciar este 28 de julio es su posición sobre el particular, pero eso no quiere decir que cumplirá con el marco legal que regula la asignación de lotes petroleros. Si Perú-Petro decide entablar una negociación con Petro-Perú debe contar con el suficiente sustento técnico, legal y económico que avale la suscripción de un contrato y la emisión de un decreto supremo.

—¿Falta entonces un largo camino por recorrer?

Los contratos no se pueden firmar hasta que no se emita el decreto supremo correspondiente. Si Perú-Petro decide negociar un contrato con Petro-Perú tendrá que sustentar que esa suscripción se ajusta al marco legal para que todo sea transparente y sujeto a revisión por parte de la Contraloría, inclusive. Y la verdad, no sé cómo van a explicar esa distorsión, cuando el marco legal está claro para nosotros.

—¿El marco legal no habilita a Petro-Perú para operar esos campos petroleros?

No. Tan es así que hasta hace unos meses este mismo Gobierno planteó la emisión de una norma para permitir la asignación directa de los lotes. Pero esa norma nunca salió publicada. ¿Cómo es que ahora, entonces, resulta que sí se permite la asignación directa?

—¿Se refiere a la norma que flexibilizaba las reglas de contratación para que Petro-Perú acceda a los lotes sin socios?

Así es. La pregunta es como ahora, sin haber sacado ninguna norma habilitante, es posible firmar el contrato. Entonces, creo que hay mucho por sustentar por parte de las autoridades, y yo espero que haciendo este ejercicio se den cuenta de que esto no puede hacerse de forma tan simple.

El Minem aspira a que Petro-Perú obtenga los lotes I, VI, Z-69 y X de Talara por un periodo de 30 años.

—Si entiendo bien, no basta la voluntad política. El Gobierno puede querer algo, pero Perú-Petro debe sustentarlo legal y técnicamente.

Por supuesto. La voluntad política no puede estar fuera del marco legal que regula las actividades en un sector.

—Pero Perú-Petro actúa contradictoriamente porque, por un lado, convoca a las empresas privadas y, por otro, les quita la posibilidad de invertir en favor de Petro-Perú.

Eso da una señal totalmente contradictoria y negativa. El rol de Perú-Petro es promover las inversiones. ¿Pero, cómo puedes decir que promueves las inversiones si decides asignar lotes petroleros al Estado, habiendo muchas empresas privadas interesadas que están pidiendo competir de forma transparente y con un trato igualitario? Es un mal mensaje. Yo creo que lo que nos está faltando es una visión más amplia.

—¿A qué se refiere?

Me refiero al rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene un sitial en el directorio de Perú-Petro. El MEF debe evaluar si lo mejor para el país es otorgar los lotes de Talara a Petro-Perú. Está faltando ese análisis.

—Al MEF no se le escucha.

Es bien preocupante, porque el mensaje que el MEF está dando en otros foros apunta a promover la actividad privada, que es la que genera riqueza para el país. Pero sobre los lotes de Talara no tiene un pronunciamiento claro. Nosotros sí. Debe quedar claro que no nos oponemos a la participación de Petro-Perú. Lo que hemos dicho es que debe ser bajo el marco legal aplicable.

—¿Lo que la SNMPE pide es que Petro-Peru participé, pero en una licitación pública y como socio minoritario?

Hoy la norma señala que Petro-Perú solo puede participar en actividades del upstream (exploración y explotación) si ingresa con un socio mayoritario. La norma no permite que participe solo. Tiene que ir con un contratista capacitado y reconocido por Perú-Petro. No he visto un solo cambio en la norma que diga lo contrario. Soy abogada y no lo entiendo.

—¿Se refiere al candado legal que el Ejecutivo puso en 2015 para que Petro-Perú no haga gastos innecesarios?

Exactamente. Ese candado legal dice, en primer lugar, que Petro-Perú no puede ir solo. Tiene que ir con un socio. Y establece, además, tres condiciones que tiene que cumplir. Una es que no puede generar ningún pasivo contingente. Otra es que no puede afectar las garantías depositadas en la nueva refinería, que hasta ahora no se sabe cuándo iniciara operaciones al 100%. Y la tercera es que no requiera apoyo del Tesoro Público. ¿Quién garantiza que cumpla todo esto? ¿No debería ser el MEF?

El MEF cuenta con dos representantes en el directorio de Perú-Petro. Ellos tienen la responsabilidad de asegurar que la entrega de lotes petroleros a Petro-Perú no sea lesiva para el país.

—¿Sus representantes en el directorio de Perú-Petro deberían evaluar eso?

Los representantes del MEF no deberían aprobar un acuerdo de directorio sin haber hecho ese análisis primero.

—El Minem señala que sí ha hecho un análisis y que los lotes de Talara no necesitan gran inversión. ¿Es así?

Eso no es cierto. Mantener un lote petrolero requiere muchas inversiones en desarrollo de pozos y en exploración. Lo que menos queremos es terminar como Bolivia, que agotó todos sus recursos de hidrocarburos por no destinar dinero a la exploración ni a realizar mejoras en sus lotes para que no decaigan su producción. Todo eso requiere inversiones que hoy Petro-Perú no puede hacer. El MEF debería hacer esa evaluación.

—Más aun cuando Petro-Perú acumula activos que están en abandono, como el Oleoducto Norperuano.

El oleoducto no está funcionando hace mucho tiempo. Es un activo que ni siquiera es rentable, que genera pérdidas y que está en continuo riesgo por los derrames. Pero ocurre lo mismo con el lote 192 (Loreto), que está abandonado. Y ni qué decir de la concesión de gas natural que Petro-Perú opera en el sur del país. ¿Alguien ha visto si ha hecho inversiones o incrementado el número de consumidores? Nada. Esta igual a como lo tomó.

—Y hasta ahora la nueva refinería de Talara no termina de operar al 100% por lo que se sabe.

Y otra cosa que no se entiende es como Osinergmin no ha exigido que la operación de esa instalación cumpla con todos los estándares y autorizaciones que se requieren.

—La excusa es que se trata de una refinería muy grande y con una tecnología difícil de entender por Osinergmin.

Me vas a disculpar, pero yo trabajo en un proyecto, que es la planta de exportación de gas natural de Peru LNG, de la cual hay una sola en toda Sudamérica, y nosotros tuvimos el acompañamiento de Osinergmin por seis meses con un consultor técnico especializado para obtener todas las certificaciones antes de iniciar la operación. Entonces, no entiendo como nosotros pudimos y Petro-Perú no puede. ¿Y Osinergmin no dice nada?

—Nosotros les preguntamos y nos dijeron que ellos no ponen estos lineamientos sino el Minem.

Ese no es el ambiente para atraer inversiones. Por el contrario, estamos condenando a la industria de hidrocarburos a seguir los pasos de Bolivia.