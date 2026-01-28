La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, se refirió al presupuesto asignado para las Viviendas de Interés Social (Vis), luego de que la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip) alertara acerca de una reducción de 2 mil millones de soles en el presupuesto.

“Mucha gente piensa que el presupuesto siempre tiene que ser incrementado. En un año tú tienes que identificar cuáles son tus prioridades. Ahora tenemos un año retador por las elecciones, entonces hay varias demandas”, explicó Miralles en una entrevista para RPP en el marco de su participación en el Foro Económico Internacional en Panamá.

La titular del MEF sostuvo que en la medida que los ingresos tributarios mejoren se puede dar un incremento en el presupuesto. “No porque el monto haya sido tanto el año pasado, necesariamente se tenga que aumentar para este año, depende de las políticas económicas”.

Respecto a una hoja de ruta para el siguiente gobierno señaló que se está reuniendo con diferentes líderes y que ya cuenta con temas consensuados relacionados, por ejemplo, a la ampliación tributaria.

“Lo estamos construyendo desde el día que lo anunciamos. Tenemos unos temas consensuados relacionados, por ejemplo, a la mejora de la ampliación tributaria, ese enfoque de fomentar el cumplimiento más que perseguirlo y también relacionadas a la eficiencia en el gasto y a la responsabilidad fiscal”, finalizó.