CAF contempla operaciones de financiamiento para proyectos de agua y saneamiento, infraestructura logística, justicia, agricultura familiar y riego. Foto: GEC.
CAF contempla operaciones de financiamiento para proyectos de agua y saneamiento, infraestructura logística, justicia, agricultura familiar y riego. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Durante su visita de trabajo a Montevideo, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sostuvo reuniones de alto nivel con autoridades de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, del Gobierno de Uruguay y representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para impulsar proyectos estratégicos de inversión y desarrollo.

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