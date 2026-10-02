Durante su visita de trabajo a Montevideo, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sostuvo reuniones de alto nivel con autoridades de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, del Gobierno de Uruguay y representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para impulsar proyectos estratégicos de inversión y desarrollo.

En la reunión bilateral con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, se revisó la cartera de operaciones de financiamiento prevista para el Perú en 2026, que contempla proyectos de alto impacto como las obras de Agua y Saneamiento en Chancay, por US$200 millones, y el Corredor Logístico Cusco-Choquequirao, por US$300 millones.

Asimismo, se abordaron las operaciones que CAF prevé apoyar en el Perú hacia 2027, entre ellas proyectos vinculados al sector Justicia, como el establecimiento penitenciario de Huacho; infraestructura logística, como el Corredor Logístico Playas Norte (Tumbes-Piura); y proyectos de agricultura familiar y riego.

Durante el encuentro, los representantes de CAF manifestaron su disposición a continuar acompañando al Perú en el financiamiento de proyectos que contribuyan al cierre de brechas y al desarrollo de infraestructura.

La agenda internacional del ministro también incluyó una reunión con Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, con quien intercambió experiencias y perspectivas sobre la gestión económica y la cooperación entre ambos países.

En el ámbito de la cooperación multilateral, el titular del MEF sostuvo además una reunión con Paula Garda, economista senior del Departamento de Economía de la OCDE, en la que participó también el viceministro de Hacienda del Perú, Erick Lahura. El encuentro permitió abordar temas vinculados con la cooperación y el intercambio de experiencias en materia de políticas públicas y gestión económica.

Asimismo, el jueves 1 de octubre, Cuba participó en la 190.ª reunión del Directorio de CAF, reforzando la participación del Perú en los espacios donde se adoptan decisiones relacionadas con las operaciones y prioridades de este organismo multilateral.