El exministro de Economía y vicerrector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Waldo Mendoza, consideró que el nuevo crédito suplementario pone en riesgo el compromiso de respetar la regla fiscal.

“Uno de los objetivos más importantes que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas es cumplir con las reglas fiscales. Aún no conocemos los detalles ni la magnitud, pero el compromiso principal se podría debilitar, lo cual sería muy malo para el país”, precisó.

Una mirada similar es la del presidente del Consejo Privado de la Competitividad y ex titular del MEF, David Tuesta, quien, en comunicación con este Diario, consideró que esta iniciativa no sería muy favorable y que la propuesta “demuestra las presiones políticas” que existen actualmente. Para él, este crédito suplementario sería utilizado para fines electorales.

“Es dinero para la campaña a través de este vehículo de ‘apoyo a mi región’ y cuando uno observa la estadística, ves qué plata das (a los municipios), plata que no ejecutan”, argumentó.

Mientras que Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult, mencionó que el anuncio del crédito suplementario refleja toda la desnudez de la debilidad del gobierno en política al no tener bancada.

“Es una forma cuasi imperfecta de tener bancada y es una contradicción porque no cumplo la meta, me vuelvo más laxo y cambio la secuencia de consolidación; pero. por otro lado, pido un crédito suplementario”, refirió.

En esa misma línea, el anunciado aumento del Foncomun, tras la aprobación del Congreso de la norma que eleva de 2% a 4% la tasa que corresponde al Impuesto de Promoción Municipal (IPM), Mendoza mencionó que coincide con el ministro Pérez Reyes en un punto: no habrá afectación fiscal, pero solo durante este año, dado que la norma se va a empezar a aplicar en el 2026.

Con la reducción de la porción del IGV que recauda el gobierno central, según Mendoza, los ingresos caerían y el presupuesto estaría desfinanciado. En consecuencia, el MEF tendría dos opciones: bajar sus gastos para que estén a la altura de los nuevos ingresos que serían menores o endeudarse. “Es un problema serio fiscalmente hablando, esta norma es mala y no tiene sustento”, agregó.

Mendoza también alertó que la elevación del Foncomun es un riesgo, dado que los municipios no están preparados para manejar dinero de estas magnitudes. En consecuencia, podríamos tener un problema de ineficiencia que el Gobierno no está contemplando.

“El principal riesgo es la estabilidad de la sostenibilidad fiscal porque es una sumatoria de normas, viene lo del IGV, viene el crédito suplementario y al parecer viene el aumento del Impuesto a la Renta (IR), otra medida que no tiene sentido porque el IR ya está alto en el Perú”, argumentó.

Tuesta, por su parte, alertó dos consecuencias principales. Primero, el impacto en el crecimiento económico y productividad porque se le asignarán recursos al peor ejecutor, y segundo, la elevación del gasto público dado que ambas iniciativas podrían elevarlo.

“Al final tiene un efecto sobre los recursos fiscales que vas a necesitar a futuro para cumplir con tus funciones nacionales. Entonces va a ser una presión de gasto a futuro”, reiteró Tuesta.

Cuba agregó que la única manera en la que Foncomun no genere déficit fiscal es bajando la inversión pública del gobierno nacional. “Por cada millón de soles que se transfiera al gobierno municipal, dejo [como gobierno central] de gastar la misma cantidad. Otra alternativa es revisar los planes de gasto e inversión que los municipios me presentan todos los años y no apruebo las desfavorables o sea no te giró el cheque”, apuntó.

Un ajuste a la meta fiscal

Sobre el cambio de la meta fiscal de 2,8% a 2,2% anunciado por el MEF, Mendoza indicó que sería penoso volver a incumplir - por tercer año consecutivo - con el objetivo del déficit.

El también ex titular del MEF calificó esta medida como “otra irresponsabilidad del MEF”. Y es que, en un periodo donde los ingresos están subiendo, no era complicado alcanzar el límite inicial de 2,2%.

“En la práctica, además de un tercer año de incumplimiento, porque si lo cumplen, lo van a cumplir con truco al ajustar la meta fiscal, solo habrá efectos en el largo plazo y vamos a tener que endeudarnos más. La deuda pública seguirá subiendo y las calificadoras de riesgo nos podrían quitar el grado de calificación”, explicó Mendoza.

Indicó también que con la sumatoria de estas medidas irresponsables, la prima de riesgo podría subir; en consecuencia, las tasas de interés van a elevarse y el peruano de a pie será el afectado.

Cuba, por su parte, agregó que es mejor (sincerar) que hacerse el loco y en noviembre o diciembre decir “no cumplí con la meta fiscal”.