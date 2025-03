El primer paquete del ‘shock desregulatorio’ anunciado por el MEF se lanzó esta mañana y consta de un total de 402 medidas, las cuales darán resultados este año y trabajarán en tres líneas de acción: desregulación y mejora regulatoria, simplificación de trámites y gestión eficiente del Estado y calidad legislativa, comunicó José Salardi, ministro de Economía y Finanzas.

Las medidas se desarrollarán en 13 sectores específicos como transporte, pesca, minería, etc.; aunque 161 normas son transversales y alcanzarán a varios rubros en paralelo. Las mismas buscan promover inversiones, optimizar procedimientos administrativos, reducir plazos, fortalecer las instituciones, mejoras tributarias y eliminar las barreras burocráticas.

Del total de medidas, 48 tienen rango de ley. De ellas, 20 están en proceso y el resto por iniciar. También hay 348 iniciativas entre decretos supremos, resoluciones ministeriales y otros dispositivos, de los cuales, 212 ya están trabajadas, 59 en proceso y el resto (83) por iniciar.

Según el ministro, más del 50% de las medidas ya han sido puestas en marcha y el resto se viabilizarán entre abril y julio de este año. De las trabajadas destacan la extensión de vigencia del Drawback, eliminar las 186 barreras burocráticas declaradas por Indecopi y elevar el tope para la emisión de certificados de Obras por Impuestos a más de S/46.000 millones.

“La idea es que esté culminado y totalmente con todas las medidas implementadas de acá hasta 28 de julio […] Vamos a trabajar de manera intensa con todos los sectores involucrados para ir cerrando estas medidas y también con la colaboración del sector privado. Los temas que necesiten rango de ley los vamos a coordinar estrechamente con el Congreso”, indicó el titular del MEF.

El ministro mostró confianza sobre los resultados que podrían generarse con estas medidas. Aunque todavía queda evaluar el impacto macroeconómico de cada una, se espera que algunas den resultados en el corto plazo porque hay muchas expectativas sobre estas, pero el efecto general se espera ver a partir del segundo semestre del año.

La presentación de las medidas se realizó junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y representantes de gremios empresariales. Durante la reunión, el legislador dio alcances de algunas leyes para activar la economía.

“La ley agraria se debe aprobar, espero en el mes de abril. De igual manera, el tema de las zonas económicas especiales, que estamos ya en segunda votación y la ley de turismo que tiene que salir antes de junio”, refirió Salhuana.

Gremios se pronuncian por ‘shock desregulador’

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), dijo a El Comercio que confía en que las 402 medidas se implementen antes de 28 de julio y destacó las reuniones quincenales entre el MEF y los gremios. Recordó que luego de la referida fecha se trabajará un segundo paquete. “Yo creo que el segundo (paquete) va a ser mucho más grande y más potente”. Además, hay mucha expectativa por las obras por impuestos que buscan cerrar la brecha de infraestructura, agregó.

Jorge Zapata, presidente de Confiep, también se pronunció sobre el segundo paquete. “Lo que esperaríamos para julio es que las medidas ya se vayan trabajando. Tenemos 3 meses porque hay algunas que van a implicar cambios en la normativa, entonces eso requiere un tiempo adicional. En ese segundo paquete deberían entrar estas medidas que requieren cambios legislativos y por eso hay que coordinar con el Congreso para que se den, pero son también fundamentales”. Hizo un llamado a emprender una cruzada nacional por la formalización y por la reforma del Sistema Nacional de Control.

En la misma línea, Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex Perú, consideró que el impacto económico podría ser importante para el país. Asimismo, destacó el trabajo en conjunto del sector público y privado. “En los próximos días deberíamos ver los documentos o las normas aprobadas, para ver cuál es toda la magnitud de este paquete, pero según lo que hemos escuchado y según lo que hemos visto en las reuniones quincenales que tenemos acá, el trabajo es ambicioso”.

Jorge Risi, gerente general de la Sociedad Nacional de Pesquería, resaltó la iniciativa del titular del MEF que tiene como objetivo reunirse con especialistas de los sectores. “Que haya convocado al sector para discutir temas sensibles como la regulación sobre la talla mínima de captura, la pérdida de competitividad de la industria en el sur del país, el desarrollo de la pesquería del atún y el impulso de la acuicultura como motor de desarrollo, entre otros, lo consideramos muy positivo”, precisó.

De otro lado, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) destacó los incentivos para los municipios que eliminen o eviten las barreras burocráticas ilegales y/o irracionales, así como el impulso de la aplicación del silencio administrativo positivo. Planteó que los permisos para obras públicas y privadas se otorguen en plazos razonables y que, ante demoras injustificadas, se active el silencio administrativo positivo. Asimismo, planteó unificar criterios de fiscalización para evitar discrecionalidad y costos innecesarios, entre otros.

César Tello Ramírez, actual vicepresidente de ADEX, calificó como muy positivas las medidas del ‘shock regulatorio’. “Este primer shock desregulatorio es importante en el objetivo de mejorar la economía. Abarca múltiples sectores como transporte, pesca, agro, hidrocarburos y otros. Estamos convencidos de que su implementación beneficiará a la población”, afirmó.

Por su parte, Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, dijo que las medidas impactarán de manera positiva en la inversión, el empleo y la competitividad. “El sector empresarial necesita medidas concretas que faciliten el desarrollo de sus actividades. Es fundamental avanzar, de manera decidida y sostenida, en la eliminación de barreras burocráticas que hoy desincentivan la inversión, limitan la competitividad y en muchos casos fomentan prácticas de corrupción”, enfatizó.

Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, resaltó la intención del gobierno por “querer escuchar” y tomar como partícipes a la industria; además, consideró que los impactos de las medidas serán positivas y permitirán la “simplificación de la gestión de la industria en todos los aspectos”. En el caso de la minería en concreto, consideró necesario el impulso de los silencios administrativos y la intención por incrementar el alcance de las obras por impuestos “para que no solo incluyan la obra per se, sino también la etapa previa, los perfiles y estudios que antes no estaba considerados”, recalcó.

Gabriel Amaro, presidente de AGAP, resaltó los beneficios de las medidas e hizo énfasis en la ley agraria que podría publicarse en abril, según Salhuana. “El propio ministro de Economía está diciendo que se debe aprobar la nueva ley agraria. Hoy día en la reunión, el presidente del Congreso también anunció que se debería aprobar la nueva ley agraria en abril, así que hay una buena disposición del Ejecutivo y del Congreso, y esto es una excelente noticia”, manifestó.