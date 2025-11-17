Megapuerto de Chancay acelera: a un año de operaciones mueve más de US$ 1.800 millones en comercio exterior y se consolida como el nuevo hub del Pacífco

En una sesión de la Comisión Especial del Congreso que evalúa el avance del proyecto Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, Alberto Acuña Willis, intendente de la Intendencia de Aduanas de Chancay, presentó los resultados obtenidos en el primer año de funcionamiento del megapuerto, destacando que el ritmo de operaciones lo ha convertido en una de las aduanas más importantes del país en tiempo récord.

Acuña informó que entre enero y octubre de 2025, el intercambio comercial gestionado por la aduana de Chancay alcanzó US$1.880 millones en valor FOB (Free on Board o Libre a Bordo), acompañado de un flujo de más de 1.400 millones de toneladas de carga general y 220.000 TEU (unidad equivalente a veinte pies) movilizados. “Ya somos la quinta aduana del país entre 18 operativas, en términos de recaudación”, destacó.

Solo entre enero y octubre, según la entidad ha recaudado S/ 821 millones, con una tendencia ascendente desde agosto, cuando los ingresos mensuales superan consistentemente los S/ 100 millones. En octubre, por ejemplo, se registraron S/ 121 millones, lo que —explicó Acuña— refleja el dinamismo creciente del puerto y la consolidación del Perú como hub logístico del Pacífico.

Un año de hitos

El intendente recordó que la instalación formal de la aduana inició tras un convenio entre Cosco Shipping y Sunat en julio de 2024. Luego, el 31 de octubre de ese año comenzó la operación aduanera, que se reforzó en julio de 2025 con la llegada de dos scanners para gestión de riesgo de carga. En octubre de 2025, la Intendencia obtuvo la certificación ISO para sus procesos de importación y exportación, un estándar que —dice— coloca al servicio aduanero “a la par de las operaciones modernas del puerto”.

Uno de los puntos más relevantes es la creciente actividad de transbordo: 54% de la carga en tránsito que llega a Chancay tiene como origen China y destino Chile. Además, ya se registran movimientos hacia Brasil, pieza clave para consolidar al megapuerto como nodo logístico de Sudamérica.

Megapuerto de Chancay | Foto: Andina/ Daniel Bracamonte.

En importaciones, el valor FOB supera los US$ 1.161 millones, mientras que en valor CIP —que determina el pago de impuestos— sobrepasa los US$ 1.300 millones. En exportaciones, los despachos ascienden a US$ 717 millones, concentrados en palta, arándanos, aceite de palma y productos metalíferos.

Acuña subrayó que la ruta directa de 23 días hacia China incrementa la competitividad de los productos perecibles y reduce pérdidas por menor tiempo de tránsito.

“El aumento de operaciones es progresivo y sostenido”

Acuña descartó una desacelaración en el crecimiento del megapuerto. “Mes a mes siguen creciendo las operaciones. El puerto se está consolidando no solo para mover la carga del Perú, sino como un centro de tránsito regional”, afirmó.

Incluso el flujo de mercancías no destinadas al mercado peruano —vehículos, maquinaria, commodities— contribuye a dinamizar la actividad portuaria y los ingresos fiscales.

Megapuerto de Chancay

Consultado sobre la participación en rentas de aduanas destinadas a los municipios, Acuña precisó que, con una recaudación acumulada de S/ 869 millones al 31 de octubre, la participación transferida superaría los S/ 16 millones, más del cuádruple de lo que se calculó en reuniones anteriores cuando el puerto recién iniciaba operaciones.

“Somos un puerto de paso que genera también rentas. No solo los impuestos por importación, sino el movimiento económico asociado al tráfico de mercancías”, señaló.