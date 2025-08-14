Fiorella Gil Mena
Megapuerto de Corío, la joya arequipeña más grande que Chancay, en aprietos: por qué se suspendió la concesión a 5 días de ser otorgada
El Megapuerto de las Américas Corío, llamado a transformar la dinámica comercial del sur del continente con una inversión de US$7 millones, enfrenta un nuevo revés. La Autoridad Nacional Portuaria (APN) suspendió la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria (VTTP) otorgada al consorcio integrado por Leet Arquitectura Ingeniería & Construcción y Beton Terra Ingenieros, documento que habilitaba de manera preliminar el desarrollo de estudios y trámites para la ejecución del proyecto. La decisión se produjo a solo cinco días de emitirse dicha resolución.

