Meliá Hotels International y MiM, propiedad de Leo Messi, han firmado una alianza por la que Meliá gestionará, a partir del 1 de noviembre, los hoteles MiM, que pasarán a integrar la exclusiva marca de hoteles singulares denominada “The Meliá Collection”.

El grupo de hoteles boutique de lujo cuenta con 6 establecimientos en destinos exclusivos de España como Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza y Baqueira Beret, así como en Andorra. Además, destacan por evocar la personalidad del futbolista a través de atributos exclusivos, como la Suite Messi, o detalles como una réplica del trofeo del Balón de Oro autografiado por el propio futbolista.

The Meliá Collection, cuyo portfolio cuenta ya con 26 establecimientos abiertos, o en proyecto en más 12 países, se caracteriza por ser una colección de hoteles independientes que mantienen su identidad propia, pero se benefician de la distribución, estándares y del marketing de Meliá. Este modelo permite a los hoteles MiM conservar su carácter y estilo propios.

“La fuerza de esta nueva alianza radica en la complementariedad de los portfolios de MiM y The Meliá Collection, que no solo comparten una misma filosofía y una propuesta conjunta de valor para los viajeros más exigentes, sino que cuentan además con el respaldo e inspiración de un icono global como Leo Messi, propietario y fundador de la cadena, y de la garantía de un grupo líder en gestión hotelera como Meliá”, indicó Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International.

Hotel MiM: un portfolio “boutique”, exclusivo y diversificado

Los hoteles MiM comparten un diseño sofisticado y contemporáneo y está dirigido a un público exigente. Destaca la propuesta de wellness, que incluye espacios de bienestar, donde se combinan circuitos de hidroterapia, tratamientos personalizados y un entorno cuidado para garantizar una experiencia de relajación integral.

Asimismo, los hoteles MiM cuentan con una segmentación diferenciada que incluye hoteles ideales para adultos; como MiM Mallorca, MiM Sitges o MiM Ibiza, y otros con una propuesta perfecta para el disfrute de las familias como los de Andorra, Sotogrande o Baqueira Beret.